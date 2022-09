La crise éteindra-t-elle la magie de Noël ?

Il n’y a pas qu’en Belgique que la flambée des prix de l’énergie inquiète à l’approche des fêtes. Strasbourg, dont le marché de Noël accueille 2 millions de visiteurs, a choisi la sobriété cette année et les horaires d’ouverture pourraient être réduits.

"Nous avons reçu pour la première fois des demandes d’analyse de consommation de nos produits", indique Transelec Group qui vend et installe des décorations de Noël dans les magasins, les centres commerciaux, les communes,…

Des kilomètres de guirlandes

"On utilise du led mais pour les galeries, ce sont des kilomètres de guirlandes et cela représente une certaine consommation", reconnaît Arnaud Lefèvre, gérant. Pour MaasMechelen Village par exemple, ce sont 2,5 km de guirlandes. Niveau consommation par contre: "une guirlande d’1 km éclairée durant une soirée (6 h) représente 4,8 kWh", a évalué Arnaud Lefèvre. Or, le prix moyen au kwh (auquel il faut ajouter les taxes,…) est actuellement de 0,52 €, soit 2,50 € par soirée pour ce kilomètre lumineux.

Néanmoins, les centres commerciaux ne resteront pas les bras croisés face à la crise.

Au Woluwe shopping center, on réfléchit à éteindre les décorations extérieures après la fermeture. "Généralement, elles restent encore allumées deux heures", indique Raphaël Mahieu, directeur. Outre l’aspect économique, "il y a aussi une question éthique", assure-t-il.

Pour Transelec, "cela pourrait être mal vu par certains clients qui pourraient se dire: réduisez vos prix au lieu d’installer ces lumières !"

« Être à l’aise »

Les communes sont elles aussi en pleine réflexion. Pact Solutions fournit les décorations de Noël d’une soixantaine d’entre elles. "Depuis 15 jours, les clients s’interrogent et veulent savoir où ils peuvent faire des économies", note Antoine Bohyn, administrateur.

"Les communes sont assommées de partout. Elles ont ouvert les robinets durant le Covid. L’inflation et la crise énergétique n’arrangent rien. Les finances sont dans le rouge."

Malheureusement, selon Antoine Bohyn, ce n’est pas en éteignant les illuminations qu’elles feront de grosses économies. "Ce n’est que du led ! Argument bateau ? C’est celui qui a eu le plus d’impact sur la consommation: plus de fois 10 en termes de réduction !"

Antoine Bohyn a fait le calcul. Pour une commune de 14 000 habitants, avec une soixantaine de traverses de rue, une vingtaine de motifs poteaux, une dizaine de structures 3D et 4 sapins, "la facture énergétique pour toute la période (8 h/jour, 45 jours) est de 207 €. Soit 0,015€/habitant. Et pour une ville de grande ampleur, 1200-1400€."

Le dirigeant met par contre le doigt sur un facteur important: "il faut être à l’aise avec le fait d’installer une structure de 7 m alors que l’on demande aux citoyens d’être responsables".

D’un autre côté, "cela génère de la venue. En France, la ville de Laval a estimé qu’1 € investi dans les illuminations, c’est 12 € qui rentrent dans la ville".

Le dilemme n’est pas facile, affirme Antoine Bohyn. "Annuler les illuminations pour leur consommation est difficile à justifier à mon sens. D’autant que pour les commerçants, les fêtes représentent 35% de leur chiffre d’affaires. Q u’ils prennent des mesures par contre, au regard de la bonne gestion de la crise, on peut l’entendre."

Que comptent faire nos villes et communes ? Trois exemples

1. La Louvière: « Ne pas ajouter de la morosité à la morosité »

Le bourgmestre de La Louvière, 5e ville wallonne, a pris sa décision: "On veut maintenir les illuminations de Noël pour ne pas ajouter de la morosité à la morosité." L’impact négatif sur les commerçants a également été pris en considération. La Cité des Loups recourt à une entreprise privée et dépense chaque année 160 000 € pour ses illuminations et décorations de Noël. "On ne diminuera pas le nombre de guirlandes mais on limitera néanmoins la période d’éclairage avec des minuteurs", explique Jacques Gobert. Le bourgmestre sait qu’il paiera plus sur sa facture que les autres années, "mais ce n’est pas supprimer les illuminations qui résoudra le problème énergétique. D’autant qu’elles sont toutes en led. En revanche, réduire la température, isoler mieux nos 240 bâtiments, oui !"

La Louvière a décidé par contre de ne pas installer de patinoire cette année, "trop énergivore". "La Gestion centre-ville est en pleine réflexion pour trouver d’autres activités. Car conserver la magie de Noël est essentiel !"

2. Durbuy: « L’idée est de réduire la voilure »

Alors que nous lui téléphonons, Philippe Bontemps, bourgmestre de Durbuy, est en plein collège. Sur la table, les illuminations de Noël justement. "Nous allons écrire à Engie pour savoir quels seraient nos gains en coupant l’éclairage décoratif. Si nous n’avons pas encore pris de décision, l’idée est de réduire la voilure !"

"On pense à mettre une patinoire synthétique, avance Brigitte Lamaire du Syndicat d’initiative, qui organise le marché de Noël et la patinoire. Les autres années, nous étions déjà à 15 000 € de frais pour la patinoire. Or, aujourd’hui, l’électricité est devenue impayable !" Quant au marché de Noël qui attire des milliers de visiteurs, "on est en train d’étudier un système de compteur pour les chalets pour ne pas dépasser une certaine consommation." Entendez, finis les chalets avec 6 machines à raclette et une chaufferette. Si l’impact énergétique des fêtes est une préoccupation pour la cité touristique, "on vient de passer 2 années tristounettes. Il faut trouver un juste équilibre. Les gens viennent à Durbuy pour la féérie !"

"On cherche à diminuer le gaspillage énergétique un maximum, assure le bourgmestre d’Assesse, commune de 7 000 habitants dans la province de Namur. On se limitera cette année au sapin illuminé devant l’hôtel de ville. Avant, on décorait aussi l’entrée, etc." Jean-Luc Mosseray sait qu’il s’agit d’une mesure plutôt symbolique. "C’est du led. On sait que ça ne consomme pas grand-chose. Après il ne faut pas verser dans la sinistrose. Les gens ont morflé, il faut quand même créer un sentiment festif."

Si les illuminations de Noël n’ont pas vraiment fait débat dans la commune, l’éclairage en général si. Assesse explore les moyens juridiques possibles pour faire couper les enseignes des commerces la nuit. Il est par contre question de conscientiser les habitants face à leurs propres décorations de Noël. "Il ne s’agit pas de les interdire. Mais pourquoi ne pas installer une minuterie ? Ça ne coûte que quelques euros. Ou éteindre ses décorations extérieures quand on va dormir. L’idée est de faire un effort collectif."