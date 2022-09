Une attraction bien connue de la région et qui accueille chaque année – gratuitement – entre 7000 et 9000 personnes. Serge dispose ainsi près de 200 décorations lumineuses, un véritable traîneau, et recréée également chez lui, le bureau, l’atelier du Père Noël… Une véritable immersion dans la magie de Noël.

"Je suis tracassé par les prix de l’énergie évidemment mais en même temps, je ne peux pas mettre la moitié de mes décorations. Les gens viennent pour ça! Ca leur met des lumières plein les yeux", explique Serge qui précise que ces illuminations sont en led, peu consommatrices.

Diminuer les horaires d’éclairage, le chauffage dans les chalets ou demander une petite participation aux visiteurs – "il ne faut pas que j’y perde mes culottes" – font partie des pistes pour limiter l’impact sur la facture.

Une réunion avec la police

Serge, qui fait cela par passion, demande chaque année un compteur forain chez Ores. "Ils viennent installer une boîte. Les illuminations ne sont donc pas raccordées à la maison, la charge serait trop importante. Je paie un forfait pour 8 semaines, de mi-novembre à mi-janvier.D’habitude, j’en ai pour 1000€ mais ici, je ne sais pas."

En réalité, Serge n’a pas encore fait la demande auprès d’Ores car un autre souci le tracasse. "Je ne suis pas sûr de pouvoir installer mes décorations cette année car ils vont fermer ma rue à partir du 3 octobre pour 140 jours de travaux. J’ai reçu une lettre la semaine dernière. Je suis en pleine incertitude."

Mercredi, une réunion d’information était organisée pour les riverains. Les travaux s’arrêtent à 100 mètres de chez lui mais la rue sera bel et bien fermée.

Serge rencontrera les autorités communales et la police début octobre pour tenter de trouver une solution. "Vais-je devoir annuler? Le faire ailleurs? J’aurai alors deux mois pour tout repenser… Si je peux, je préfère le faire chez moi."