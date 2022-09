Votre employeur peut-il imposer un jour de télétravail?

L’explosion des coûts, pour les entreprises, ne justifie cependant pas d’imposer un jour de télétravail au personnel. "Le télétravailstructurel est en effet basé sur le principe du volontariat. L’employeur fait un geste en proposant à ses salariés de travailler à domicile.De l’autre côté, le salarié n’est pas obligé d’accepter cette proposition", détaille Katleen Jacobs, consultante juridique pour SD Worx.

En Belgique, le télétravail est encadré par la convention collective de travail n°85, qui prévoit cette notion de commun accord. "Cela dit, si l’employeur décidait, par exemple, de fermer son siège un jour par semaine, il pourrait le faire mais en offrant des alternatives au travailleur.Il pourrait notamment lui proposer de se rendre dans un bureau satellite de l’entreprise ou dans un espace partagé."

En cas de non-respect de cette convention collective, l’employeur s’expose inévitablement à des sanctions. Il s’agit principalement d’amendes administratives, prévues dans le Code pénal social.

Un droit individuel

L’employeur pourrait-il néanmoins convenir d’un jour de télétravail obligatoire par semaine, en concertation avec les représentants du personnel? Cette possibilité n’est, une nouvelle fois, pas réellement envisageable. "La négociation se fait toujours entre l’entreprise et le salarié, à l’échelon individuel, précise Catherine Mairy, legal expert chez Partena professional. Le télétravail fait l’objet d’un avenant au contrat, qui relève de toute façon d’un accord."

Des discussions préalables avec les délégués syndicaux peuvent toutefois faciliter le travail de l’employeur. "Dans certaines sociétés, lorsque les représentants des travailleurs ont été consultés en amont, cela peut faciliter la tâche de l’employeur. Les syndicats peuvent avoir négocié une indemnité intéressante en contrepartie d’un jour de télétravail, par exemple."

L’entreprise, obligée d’indemniser?

Encouragés à rester chez eux, les salariés d’une entreprise pourraient parfaitement demander une indemnité pour leurs frais fixes (chauffage, etc.). "Mais, encore une fois, l’intervention financière n’est pas obligatoire dans l’état actuel de la législation. Un employeur qui souhaite augmenter le nombre de jours de télétravail doit toutefois s’attendre à ce type de demande de la part de ses salariés... À l’entreprise de mettre en balance l’économie de frais de chauffage et d’électricité d’une part, et le risque de s’exposer à une demande d’indemnité plus élevée en renforçant le télétravail, d’autre part."

Pour l’heure, la loi prévoit une indemnité maximale de 142,95 euros par mois, pour le travailleur qui effectue une partie de son travail à domicile. Une belle enveloppe, mais qui est loin d’être généralisée... les situations étant extrêmement variables, d’une entreprise à l’autre.

Ce mercredi, le ministre fédéral de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne (PS), a d’ailleurs fait part de son impatience face à l’absence d’accord entre partenaires sociaux sur l’organisation du télétravail dans le secteur privé. La notion de défraiement fait clairement partie des enjeux cruciaux de ce dossier. "Si nous n’avons rien d’ici maximum la fin de l’année [...] nous allons faire des propositions aux partenaires sociaux", a prévenu le ministre. "Il n’est pas normal que le travailleur doive supporter les frais pour travailler."