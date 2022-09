Quand l’Europe finance l’hyper surveillance grecque

Hyper surveillance

Les visiteurs sont des eurodéputés écologistes, invités à visiter la salle de contrôle en marge de leur rencontre avec le ministre grec de la migration, Notis Mitarachi. Pas franchement une visite de courtoisie, alors que ceux-ci s’inquiètent des dérives supposées de l’État membre en matière de respect des droits humains (lire l’Avenir daté du 21 septembre).

Symboliquement, le ministre a fait preuve d’une certaine magnanimité en ouvrant grand la porte, alors même que la délégation venait de tenir une conférence de presse étrillant le manque de transparence des autorités grecques. Pas de quoi paniquer : officiellement, les députés ont pu arpenter un simple centre de "gestion des incidents", soit un moyen supplémentaire de prévenir les drames humanitaires qui y surviennent – à titre d’exemple, l’on citera l’incendie du gigantesque camp de Moria en 2020. Mais les ONG et journalistes grecs, et à présent, certains parlementaires européens, craignent une dérive d’hyper surveillance contraire aux obligations européennes, notamment en matière de protection des données.

Révélations

Fin 2021 déjà, une trentaine d’eurodéputés de plusieurs groupes politiques s’étaient inquiétés du dispositif mis en place dans les camps grecs: caméras, scanners, outils d’analyse comportementale, drones, etc. Rien de nouveau sous le soleil hellénique, mais cette fois, la donne a un peu changé : la visite du centre de "gestion des incidents" par les parlementaires intervient en effet après les révélations des sites d’investigation Balkan Insight et Solomon, lesquels ont découvert début septembre qu’au moins deux technologies intrusives (appelées Centaure et Hyperion, supposées servir à prévenir ces "incidents") auraient été financées par une partie des fonds européens prévus pour la relance économique du pays. Et surtout, sans qu’un officier préposé à la protection des données n’ait été nommé au moment de leur mise en place. C’est, pourtant, une exigence depuis l’adoption du règlement de protection des données (RGPD) en Europe.

"Combien exactement a dépensé l’Europe pour les systèmes Centaure et Hyperion, d’où viennent les fonds (…)?", ont demandé les Verts européens dans un courrier adressé à la Commission européenne ce mercredi. "Il est clair que le gouvernement grec ne compte pas, ou ne peut pas, conduire une investigation indépendante (..), poursuivent-ils, demandant au passage "quelles mesures sont prises pour éviter que des fonds européens financent des projets violant les droits fondamentaux."

Déni

"Le ministre Mitarachi a une habileté à présenter un récit positif sur ce que la Grèce a mis en place depuis la crise de l’accueil, notamment sur les îles où se trouvent les centres, par exemple à Moria", explique l’un des parlementaires à l’issue de la visite. "Il fait comme si tous les rapports et les chiffres sur les décès en Méditerranée liés à des push back illégaux (NDLR: refoulements violents des migrants) n’existaient même pas. Nous avons a mis ces éléments sur la table, mais il rejette la responsabilité de la situation sur les autres États membres qui ne prennent pas leurs responsabilités."

Le ministre n’a toutefois pas complètement tort, le mécanisme de solidarité intra-européen en matière d’accueil n’ayant, en fait, jamais produit les effets promis. « Aucun État européen n’a respecté ses engagements », pointe un autre eurodéputé, soulignant que c’est bien la politique migratoire européenne dans son ensemble qui gagnerait à être revue...