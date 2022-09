Procès des attentats de Bruxelles : Les victimes françaises venues rassurer les Belges

Ce samedi, celui qui a perdu son fils, Thomas, lors de l’attaque au Bataclan s’exprimera à la demande de V-Europe devant des victimes et parties civiles des attentats de Bruxelles. L’objectif: rapporter l’expérience vécue lors du procès des attentats de Paris.

D’autres figures marquantes de ce procès ont aussi fait le déplacement depuis la France: Arthur Dénouveaux (président de Life4Paris), Georges Salines (dont la fille Lola est décédée au Bataclan), Yann (qui se trouvait sur une des terrasses) ainsi que Stéphanie (rescapée du Bataclan).

Sans lien avec le report du début du procès des attentats de Bruxelles, l’engouement des parties civiles pour le procès semble limité. Les représentants des victimes françaises sont unanimes: il faut que les victimes des attentats de Bruxelles s’emparent de ce procès, de leur procès. "Les parents endeuillés se demandaient ce qu’ils allaient apporter au tribunal, se souvient Philippe Duperron. On n’avait rien vu, on ne pouvait pas apporter d’éléments factuels sur ce qui s’était passé. Mais ce témoignage au procès, c’est un moment qui nous appartient. C’est le dernier hommage qu’on rend à nos proches. "

« Des réponses ont émergé »

Arthur Dénouveaux s’étonne du peu de parties civiles qui se sont accréditées pour suivre le procès à Bruxelles. "Après 10 mois très intenses, bien des réponses ont émergé et elles incitent plutôt à conseiller aux parties civiles de participer au maximum de leurs moyens à ce qui est aussi leur procès. Le gigantisme d’une telle audience n’en ôte pas du tout l’humanité, au contraire il la stimule, forçant l’entraide et la solidarité, recréant des liens."

Georges Salines a suivi le procès de Paris avec assiduité. Ce n’était pourtant pas sa volonté initiale. "je pensais y participer de manière épisodique. J’avais même fait exprès de partir en vacances pour le début du procès. Mais, le jour où je suis venu, je me suis passionné pour le procès et j’ai réorganisé ma vie en fonction. "

La "confrontation" aux accusés a aussi permis d’aborder ce procès avec plus de sérénité. "Au début, pour moi, ces 14 accusés, c’était très flou. Mais, à la fin du procès, on avait l’impression de les connaître. " Lors des pauses, Georges Salines a aussi passé certains moments avec les trois accusés comparaissant libres. Son expérience permettrait aussi d’adoucir les craintes entendues pour le procès de Bruxelles. Certains avocats de parties civiles ont fait savoir qu’ils redoutaient que leur client croise les frères Farisi aux toilettes. "J’ai mis beaucoup de temps à leur parler, " se souvient le papa de Lola qui ne regrette rien de ces rencontres.

Pour Yann, présent au Petit Cambodge le soir du 13 novembre 2015, "ce type de procès n’est pas fait pour les victimes. Il n’est pas créé par des psychologues afin que les victimes puissent avancer. Mais, pourtant, c’est ce qui s’est passé au procès à Paris."

Ces messages positifs et sereins, l’association belge V-Europe veut les faire entendre aux victimes des attentats de Bruxelles. "Avec eux, ce sont des victimes comme les autres victimes. Il y a plus de confiance dans leur message. On peut aller dans une dimension plus humaine", analyse Philippe Vansteenkiste.

« Une thérapie en live »

Le procès des attentats de Paris a aussi permis de confronter les accusés à la réalité des actes posés. Les tirs, les bombes: les terroristes semblaient avoir agi comme des automates déshumanisés. "Ils disaient que c’était des anonymes, précise Philippe Duperron. La réponse qu’on leur a apportée, c’est que ce sont de vraies personnes, qui avaient un passé et dont le futur est anéanti. Ces témoignages, c’était une thérapie en live."

Ce samedi à 14 h, les intervenants français rencontreront les victimes à Bruxelles. Pour y participer: contact@v-europe.org