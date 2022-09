NewB doit dénicher 40 millions d’euros pour assurer sa survie

Rappelez-vous : en 2019, le lancement de cette banque éthique suscitait l’enthousiasme de nombreux citoyens. NewB avait alors réussi l’exploit de lever 35 millions d’euros, grâce à la participation citoyenne. Aujourd’hui, elle est donc de nouveau à la recherche d’argent frais. Mais plus question de solliciter le grand public. NewB entend désormais convaincre des investisseurs institutionnels.

Malgré un timing pour le moins serré, son CEO reste optimiste : "Je pense que nous avons encore de bonnes chances de décrocher une décision positive auprès des investisseurs." La patron n’en dit cependant pas plus sur l’état actuel de cette levée de fonds.

Pour convaincre les indécis, la banque compte toutefois sur la mobilisation citoyenne, par l’intermédiaire d’une pétition en ligne. "Cette pétition vise à montrer aux potentiels investisseurs institutionnels que NewB bénéficie toujours d’un large soutien au sein de la population." Pour l’heure, la pétition, lancée sur le site internet de la banque, a déjà récolté plus de 12 000 signatures.

Qui récupèrera sa mise ?

Si elle ne parvient pas à rassembler cette somme, NewB pourrait perdre sa licence bancaire à la fin du mois, et débrancher la prise. "Dans le pire des cas, on pourrait effectivement aller jusque là, reconnaît Thierry Smets. Si nous n’avons pas rassemblé les 40 millions d’euros à la fin du mois, nous devrons de toute façon aller voir la Banque nationale, et discuter des scénarios possibles. La suite dépendra beaucoup du montant avec lequel nous arriverons."

NewB compte désormais 20 000 clients, un chiffre plutôt modeste au regard des 117 000 coopérateurs qui ont investi dans cette banque. Toutes ces personnes récupèreront-elles leur argent, si l’aventure NewB se solde par un échec ? "Il faut distinguer les clients des coopérateurs." Du côté des clients, il n’y a aucun risque. "Ils seront remboursés jusqu’au dernier centime", rassure Thierry Smets. En ce qui concerne les coopérateurs, c’est plus compliqué. "Ces personnes ont investi dans le capital de NewB, qui était clairement un capital à risque. En 2019, le projet était comparable à celui d’une start-up, avec un risque d’échec important. Si nous devons liquider la société, nous payerons d’abord tous les créanciers prioritaires, et le solde restant sera réparti sur l’ensemble des coopérateurs."