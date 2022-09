En 9 mois, le prix du bois s’est envolé en Wallonie

C’est l’un des combustibles dont le prix connaît une grande stabilité. Pourtant, la stère de bois n’a pas non plus résisté à l’emballement des prix des combustibles. Entre janvier et septembre, le prix moyen de la stère a progressé de 41%, passant de 85 à 120€.

Un pic en été

Sur les deux graphiques ci-dessous, vous pouvez voir que c’est durant l’été que l’augmentation a été la plus forte… tout comme pour le prix des pellets.

Crainte sur la qualité des combustibles

Le risque suite à cette envolée des prix est que les propriétaires de poêle à bois soient moins regardants sur les combustibles, comme le précise Pierre-Louis Bombeck. « Utiliser des bûches mal/pas assez séchées dans son poêle à bois c’est:

Diminuer son rendement (une partie de la chaleur est utilisée pour évaporer l’eau résiduelle dans la bûche) et donc moins de chaleur transmise à la pièce

Augmenter sa consommation

Augmenter les émissions polluantes qui, concernant le chauffage au bois, sont en large majorité dues au mauvais chauffage au bois: bois non sec, appareil vétuste et/ou mal entretenu, etc. »

Une série d’informations pratiques est par ailleurs disponible sur le site " La Maîtrise du Feu ".

Pour éviter d’utiliser par mégarde du bois mouillé, Pierre-Louis Bombeck conseille l’achat d’un humidimètre (comptez une vingtaine d’euros). « Il faut que l’humidité soit inférieure à 18% ». Autre technique, si vous ne disposez pas de cet outil: claquez deux buces, l’une contre l’autre. « Si elles sonnent creux, c’est que le bois est assez sec. »