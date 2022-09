À commencer par la Ligue de Matteo Salvini, lequel n’a jamais caché son admiration pour Vladimir Poutine, qu’il a continué à défendre même après l’invasion de la Crimée.

Pestant à l’époque contre les sanctions prises à l’encontre de la Russie, celui-ci déclarait ainsi que "ceux qui jouent à la guerre contre Poutine sont idiots", et se vantait de s’être rendu à Moscou pour défendre "une vision politique de l’Europe différente de celle d’aujourd’hui."

Bien sûr, l’agression à grande échelle de l’Ukraine a eu tôt fait de le faire changer d’avis. "Parce que quand quelqu’un commence à envahir, à bombarder, à envoyer des chars dans un autre pays, eh bien, tout change", a-t-il récemment déclaré auprès de Bloomberg. Mais il lui demeure difficile de faire oublier que son parti avait conclu en 2017 un accord avec Russie Unie, le parti de Vladmir Poutine, visant (officiellement) à échanger "des informations sur les questions d’actualité, les relations internationales, le domaine des politiques de jeunesse, le développement économique", pointait le Financial Times à l’époque.

De passage en Pologne, en mars dernier, Salvini s’était d’ailleurs fait alpaguer par le maire de la ville de Przemysl, qui accueille des réfugiés ukrainiens fuyant la guerre : "J’ai un commentaire personnel pour le sénateur Salvini : j’aimerais que nous allions ensemble à la frontière et au centre de réfugiés pour voir ce que votre ami Poutine a fait." Salvini n’avait alors eu d’autre choix que de déguerpir, non sans avoir (mollement) protesté...

Berlusconi en roue libre

L’autre allié de Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, s’est lui aussi fait remarquer pour sa bienveillance à l’égard du régime russe, et pas plus tard que ce jeudi, à quelques jours seulement du scrutin.

Selon lui, Vladimir Poutine aurait en fait été "contraint à l’opération spéciale", a dit ce dernier en direct à la télévision, ajoutant que Poutine entendait "simplement remplacer le gouvernement Zelensky par un des gens décents".

La Russie a bien compris l’aubaine d’une éventuelle victoire de la coalition de droite, l’ambassade n’hésitant pas à publier des photos de personnalités italiennes (pas seulement de droite) en compagnie de Poutine, suggérant une proximité naturelle entre les deux pays.

Cette proximité n’épargne pas non plus Giorgia Meloni. Si cette dernière a immédiatement pris fait et cause pour l’Ukraine dès le début du conflit, soutenant l’envoi d’armements contre la Russie, elle ne tarissait pas d’éloge sur Vladimir Poutine auparavant, soutenant par exemple l’annexion de la Crimée en 2014.