"Entre les prix de l’énergie qui explosent et le pouvoir d’achat des consommateurs qui en prend un coup, le marché est très perturbé et incertain", dit Luc Vanoirbeek, secrétaire général du Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen qui regroupe les criées de fruits et légumes de Belgique.

En Flandre et aux Pays-Bas, tous deux gros producteurs en serres, on est en pleine expectative sur la conduite à suivre dans les prochaines semaines.

"Certains producteurs envisagent de ne pas planter en fin d’année pour ne pas devoir chauffer les serres, dit Luc Vanoirbeek. Et ils ne recommenceraient à produire qu’à partir de février." Une situation qui concerne aussi d’autres pays européens plus froids comme la Grande-Bretagne où certains producteurs de concombres ont déjà décidé de ne pas produire cet hiver, relevait récemment le Financial Times.

Plus près de chez nous, dans le Hainaut, un producteur de plantes condimentaires en pots a aussi préféré ne pas produire cet hiver plutôt que de s’étrangler avec ces factures d’énergie.

Mais tous les maraîchers n’éteindront pas l’éclairage et le chauffage dans leurs serres cet hiver. "Car certains ont la chance d’encore avoir des contrats fixes de fourniture d’énergie, conclus avant la crise et qui courent parfois jusqu’en 2024 et 2025. Eux continueront à produire." Ceux-là continueront donc à produire.

Des tomates jetées mais des prix qui augmentent

Les perturbations qui frappent de plein fouet la production de fruits et légumes s’illustrent aussi parfaitement avec la production de tomates en Italie. Si certains producteurs du nord pourraient aussi éteindre leurs serres cet hiver, dans le centre et le sud du pays, moins froid, la production se poursuivra.

"Et en ce moment, il y a même de gros surplus, ce qui a obligé les petits producteurs à jeter des tonnes de tomates", explique Michel Bevilacqua, du département fruits et légumes du grossiste luxembourgeois La Provençale. En Italie, c’est la guerre en Ukraine qui a causé un effet en cascade: "La Russie est un énorme marché pour la tomate italienne. Quand il s’est fermé, les gros producteurs sont revenus sur le marché européen et ceux qui produisaient pour le marché européen ont inondé le marché italien, avec des prix que les petits producteurs locaux n’ont pas pu suivre." Et pour cet hiver, avec un prix du gaz qui a été multiplié par 5, 6 ou même 8, ces petits producteurs ne démarreront même pas leurs serres car ils ne peuvent pas être compétitifs, dit Michel Bevilacqua.

Ce retour des gros producteurs italiens va-t-il au moins tirer le prix de la tomate vers le bas? Même pas, dit le responsable du marché de la Botte chez La Provençale. "Car ils vont en profiter sur les produits qui marchent le plus, comme les courgettes, les aubergines ou encore les tomates."

Il y a un mois, cette dernière se vendait à 1,98 euro/kilo. Elle est aujourd’hui à 2,70 euros.