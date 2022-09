À Attert, des tomates qui ne connaissent pas la crise énergétique

Les premiers cageots de tomates de la ferme du Faascht, à Attert, sont sortis de la serre cette semaine. Le début d’une récolte qui désormais, chaque jour de l’année, produira en moyenne 2 tonnes de tomates en vrac et en grappes. Et même si l’hiver peut être rude en Lorraine belge, les tomates continueront malgré tout à rougir dans cette serre qui s’étend sur un hectare. C’est que, à la ferme du Faascht, on n’est pas tributaire du prix du marché pour l’énergie puisqu’elle est produite sur place. Depuis 2003, une unité de biométhanisation qui alimente toute la ferme en chaleur et en électricité.