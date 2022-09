Alors que le Parlement fédéral s’apprêtait à voter, hier jeudi, une loi comportant un volet sanctions financières à l’égard des travailleurs malades de longue durée, la CSC et les Mutualités chrétiennes ainsi que Médecine du Peuple (réseau des maisons médicales du PTB) ont rappelé tout le mal qu’elles pensent de ces mesures.

2. SPORT | Robert Martinez après la victoire des Diables contre le pays de Galles ce jeudi: «Kevin De Bruyne est incroyable»

Roberto Martinez a salué la performance de De Bruyne à l’issue de la victoire des Diables rouges contre le pays de Galles, ce jeudi 22 septembre 2022, et salué la maturité de Debast malgré le but encaissé.

3. EDITO | Pellets, pour l’instant les oubliés

Le pellet est devenu le combustible le plus cher, juste derrière le gaz et devant le mazout. Pourtant, aucune aide n’a encore été mise en place.

4. RÉGIONS | Gare de Mons: «Vous devez saisir la justice»

Son inauguration était attendue pour 2015. Sept ans plus tard, la gare de Mons est loin d’être terminée. "Concours truqué", "irrégularités au niveau des marchés publics", "manque de transparence"… Un rapport de la Cour des comptes, dont le contenu a été dévoilé par la RTBF, porte un constat cinglant sur le chantier derrière lequel on retrouve l’ombre d’Elio Di Rupo, ministre-président wallon (PS).

5. RÉGIONS | Lancement ce vendredi soir de la Lux Fashion Week à Arlon

Coup d’envoi ce vendredi soir, à 20h, de la Lux Fashion Week et de son grand défilé, de retour après la crise du Covid. Place cette année à la fête avec le défilé ce vendredi auquel vont participer douze créateurs dont un duo devant 1100 personnes installées de chaque côté du catwalk dans le hall polyvalent d’Arlon.

6. CULTURE | Marc Danval: «Beaucoup de jeunes m’écoutent»

Marc Danval, l’une des voix emblématique de la Première, est décédé à l’âge de 87 ans. Il nous avait accordé un long entretien, dans son salon où les livres habitent les murs du sol au plafond. Littéralement.

7. SPORT | Coupe du monde de basket féminin: Les 10 clés belges d’un succès annoncé face à la Corée

La Belgique est bien entrée dans le tournoi mondial, si l’on considère que la rencontre face à l’ogre américain n’était qu’une forme de préparation ou de mise en jambe (défaite 87-72).

Face à une équipe coréenne (13e au ranking mondial) qui ne lâche jamais rien, les joueuses de Valéry Demory ont séduit. Certes, il y a eu quelques moments de relâchement à l’image d’un troisième quart temps un peu plus brouillon, mais dans l’ensemble, les joueuses belges ont largement dominé les débats.

Une première victoire sur le sol australien qui se résume en 10 points.

8. CULTURE | L’actu musicale de la semaine: Editors, Tamino et Serge Lama

Cette semaine, Editors déroute avec un album beaucoup plus electro qu’à son habitude. Tamino régale avec son second album et Adé qui se lance en solo, déçoit un peu. Retrouvrez notre récap de l’actu musicale.

9. RÉGIONS | Biogaz Haut-Geer va créer de l’énergie avec des sous-produits animaux

"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme." Cet apocryphe du chimiste français Antoine Lavoisier pourrait bien être vérifié par les pratiques de production d’énergies de la société coopérative Biogaz Haut-Geer (présente depuis 2008 dans le zoning industriel de la commune hesbignonne).

C’est qu’en plus de la transformation de déchets végétaux dans ses unités de biométhanisation, celle-ci projette la création de biogaz, de chaleur et d’électricité au moyen de sous-produits animaux. Viande, laine, œufs, lait, poils… la société geeroise veut utiliser tout ce qui est issu des créatures, qu’elles rampent, qu’elles nagent ou qu’elles volent.

10. RÉGIONS | Ce week-end à Bruxelles, Gollum croise Goldorak, Brel et Poelvoorde

Mégaconcert ce week-end sur la Grand-Place. Des stars vous y donnent rendez-vous gratos. La sortie en famille se fera aussi du côté de Wolubilis pour les vertigineuses Fêtes Romanes ou dans le vieux quartier Saint-Jacques et son esprit brusseleir. Et puis des stars des mangas et des séries s’annoncent au Heysel.