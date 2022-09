Superino, super faux, super marrant

Censuré par la mafia napolitaine...

Le binôme remet donc le couvert, aujourd’hui, avec Superino. Un personnage issu, disent-ils en introduction de l’album, d’un vieux "fumetti", du nom de ces bandes dessinées italiennes très populaires au siècle dernier, mais moins connues chez nous. Selon eux, le gaillard aurait disparu de la circulation du fait d’une censure exercée sur son éditeur par… la mafia napolitaine, trop souvent moquée à son goût dans les pages de la série, à travers notamment… Poulpino, son super-vilain.

Une histoire à dormir debout, une fois encore, inventée à l’occasion d’un numéro spécial de Spirou dans lequel on annonçait le faux rachat du magazine par Disney. Bref, une double supercherie à laquelle certains croiront peut-être… et ne comptez pas sur les auteurs de Superino pour les corriger: "Parfois, sourit Keramidas, des lecteurs mentent en dédicaces pour créer une connivence. Alors, si l’un ou l’autre me dit se souvenir de Superino, je pense que je laisserai passer sans rien dire (rires)!"

Le monde est dur. Et notre rôle à nous, auteurs, est de mettre des gâteaux à la fraise dans la tête des gens

"Après, insiste Trondheim, cet album n’est pas qu’une farce, il y a une vraie histoire, qu’on a voulu la plus rigolote possible."Celle d’un super-héros qui, pour cacher sa condition à sa mère, se planque de longues heures aux toilettes pour soigner ses dérangements intestinaux. Il y a là du Batman, du Goldorak, "et même du Soda", assure Trondheim qui promet ne s’être jamais privé de "la moindre idée bête."

C’est que le scénariste a une idée bien précise de son rôle: "Le monde est dur, aujourd’hui. Et nous, notre rôle d’auteurs, c’est de mettre des gâteaux à la fraise et à la chantilly dans la tête des gens. C’est un secret de jouvence, aussi, de toujours céder à ses idées les plus bêtes. Si, au contraire, on est là pour bien se faire voir et finir dans le dictionnaire, on est morts d’avance (il sourit)."

Trondheim/Keramidas, Dupuis, 112 p., 14.95€.