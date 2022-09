Le résumé de l’éditeur

©Dupuis

Superino est le super-héros vedette de New Napoli. Il n’a pas de super-pouvoirs mais des gadgets rigolos et redoutablement efficaces quand ils ne sont pas défaillants. Jugez plutôt: des fusées sont incluses dans ses grosses bottes, elles lui permettent de voler tandis que ses énormes gants contiennent mille et un ustensiles pour le combat, ils peuvent même être propulsés vers ses ennemis pour les assommer!

Héros drôle et maladroit, Superino n’a cependant pas froid aux yeux et affiche une bonhomie naturelle doublée d’un sens de la justice très poussé.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FAKE

Non, Superino n’est pas un héros sorti d’un vieux fumetti italien des années 50, censuré par la mafia en son temps. Mais une invention, une de plus, du duo Trondheim-Keramidas.

La supercherie est presque parfaite, l’histoire passionnante, et les références nombreuses. On a kiffé.

2 Al Capone

Le résumé de l’éditeur

©Sarbacane

La véritable histoire du plus grand gangster de tous les temps… ou plutôt, ce qu’il veut bien en dire.

Quand vous naissez à Brooklyn en 1899 dans une famille pauvre italienne, quelles sont vos chances de vous en sortir? Peut-être votre doigté particulièrement habile pour tricher aux cartes? Sans doute aussi votre charisme et votre culot qui vous feront remarquer par les voyous du quartier, puis par les poids lourds du crime organisé…?

Si vous êtes, par-dessus le marché, intelligent et prêt à tout pour vous détacher du lot, alors la prohibition, tout juste instaurée dans tout le pays, vous ouvrira les portes du succès!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INATTENDU

Il y a la vie que les autres vous prêtent et celle qui est réellement la vôtre. Al Capone, fils à sa maman, se raconte, au-dessus de tout soupçon.

Mais le dessin montre, évidemment, une tout autre histoire, de trafics, de violence, de tentatives de se racheter une conduite.

Une ode au pouvoir… de la BD.

3 Philocomix (T.3)

Le résumé de l’éditeur

©Rue de Sèvres

Le travail définit en grande partie notre identité, occupe une place majeure dans notre existence et constitue un marqueur essentiel de notre vie sociale. C’est de ce concept universel que s’emparent les auteurs de Philocomix pour enclencher de nouvelles réflexions sur le bonheur!

Est-ce qu’être un bon travailleur me suffit pour être heureux avec les autres? La technique, source de progrès, permet-elle de vivre mieux et d’être plus heureux? Puis-je être heureux si on ne me garantit pas la propriété du fruit de mon travail?

Autant de questions pour lesquelles sont convoqués René Descartes, Karl Marx ou encore Adam Smith au travers de 10 nouvelles approches philosophiques courtes afin de nous éclairer sur la place du travail dans notre société et dans nos vies personnelles.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FRACASSANT

La philosophie a rarement été aussi irrésistible. Et des temps anciens jusqu’à aujourd’hui, le trio bruxello-namurois Thivet, Vermer et M. La Mine (nouvelle recrue) donne des pistes de réflexion sur le boulot.

Les théories de haut vol s’unissent à une mise en scène fracassante et hilarante.

4 Les mondes d’Arven (T.1)

Le résumé de l’éditeur

©Dargaud

En Auvergne, de nos jours, Blandine crée avec son ami Marco un jeu vidéo en partie géré par une IA, le Monde d’Arven. Une société utopique aux décors inspirés par sa région et l’antiquité gréco-romaine, et dont l’organisation est basée sur les énergies renouvelables.

Mais lorsque Blandine explore le jeu, elle constate que sa création lui a échappé: des PNJ y sont autonomes et un monstre inconnu se met à semer le chaos! la clé du mystère peut se trouver aussi bien dans le monde virtuel que réel…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FOUTRAQUE

De l’Auvergne aux mondes fantasy, il n’y a qu’un pas et un clavier. Mixant aventure de tous les jours et jeu vidéo, les auteurs louvoient entre didactisme, engagement et aventure.

C’est foutraque, pas toujours bien dialogué, avec des mystères qui peinent à retenir l’attention.

5 Looking for Banksy

Le résumé de l’éditeur

©Hugo BD

Artiste (ou groupe d’artistes) farouchement anonyme, Banksy n’en finit pas de défrayer la chronique ronflante du monde de l’art contemporain. Provocant et contestataire, il fait ses débuts à Bristol avant d’investir les plus grandes villes de la planète (New York, Bethléem, Londres, Calais).

Banksy et le street art sont au cœur de l’aventure vécue par deux jeunes gens, un tagueur amateur et une Youtubeuse, arrêtés par la po lice pour vandalisme. Leur punition: nettoyer les graffitis de Londres. C’est l’occasion pour eux de remonter l’histoire de ce mouvement et de sa plus célèbre incarnation, Banksy, et d’analyser les œuvres les plus marquantes de l’artiste (Girl With Balloon, Love in the Air, Can’t Beat That Feeling, The Kissing Coppers…).

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SCOLAIRE

Prince de la nuit, roi du secret, Banksy est insaisissable. Quand un graffeur et une influenceuse se rencontrent derrière les barreaux, commence une leçon sur ce héros anonyme, son impact.

Un album scolaire, préférant décrire que montrer les œuvres de l’artiste, oubliant le propre de la BD.

6 Les rivières du passé (T.2/2)

Le résumé de l’éditeur

©Daniel Maghen

Dans les ruines d’une Venise ravagée, Lamia est à la recherche du codex qu’elle a subtilisé au seigneur de la peur. Avec l’aide de Linn, son amie et complice, elle part sur les traces de Ay, le pharaon maudit et le plus grand mystère de l’Égypte ancienne. En approchant de Venise, Lamia se remémore sa première rencontre avec le Seigneur de la peur, au Palazzo Grassi.

La jeune archéologue a immédiatement été fascinée par cet homme étrange, dangereux, et qui n’ignorait rien des mystères de l’Égypte ancienne. Il lui fit visiter son palais, véritable musée constitué de trésors que l’on pensait disparus, en particulier une représentation de Ay, le pharaon maudit, dont toutes les représentations ont en principe été détruites.

Ce pharaon oublié a-t-il été l’inventeur du premier Dieu unique?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): RICHE

Au carrefour des civilisations et des religions, les ennemis d’hier sont les amis d’aujourd’hui.

Entre aventure archéologique à la Indiana Jones et magie noire, voilà un diptyque passionnant, épique et riche, terriblement actuel malgré tous ses voyages dans le temps.

7 Vegvisir (T.1)

Le résumé de l’éditeur

©Delcourt

Jyl, Nott et Néphaël sont trois jeunes skolls du clan de Sif. Une jeune fille dont Jyl était amoureux a été tuée par un groupe de Lutéciens.

Jyl réclame vengeance mais sa confrontation avec les assassins vire au fiasco et menace la paix entre lutéciens et skolls.

Il doit répondre de ses actes devant le conseil des clans durant le grand rassemblement du solstice d’été. Jyl risque le bannissement.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PROMETTEUR

En 2052, les clans des Lutéciens et des Skolls cohabitent bon gré mal gré aux frontières de la zone contaminée. Une série d’anticipation pour jeunes adultes qui rappelle Seuls.

Le premier tome plante le décor, plutôt prometteur, d’un monde post-apocalyptique qui cache d’intrigants secrets.

8 The Ex-People (T.1)

Le résumé de l’éditeur

©Grand Angle

Un matin de 1271, sept étranges pèlerins ont pris la route pour la Terre Sainte. Sept à traîner des histoires improbables. Sept à être passés de vie à trépas. Sept à continuer d’arpenter la terre sous la forme de fantômes. Sept à être des ex-gens, des ex-people.

Prêts à tout pour retrouver leur intégrité physique, ils ont uni leurs forces, direction Jérusalem avec l’espoir que Dieu leur pardonne leurs erreurs. Ils jubilent pensant avoir les moyens de payer cette rédemption divine, mais Dieu n’accepte que de l’or gagné par de bonnes actions.

Commence alors pour eux une croisade d’un genre nouveau…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SPÉCIAL

Une belle brochette de damnés – entre zombies et fantômes, hommes et animaux – se ligue pour gagner un monastère de Jérusalem qui pourra leur rendre une vie "normale".

On dirait tantôt une fable, tantôt de l’aventure, c’est assez spécial, mais on se laisse embarquer par ce Desberg.

9 Les filles du dessous

©Kennes

Le résumé de l’éditeur

Sylvia, chargée de comptabilité et secrétaire de direction dans une société de lingerie, partage un appartement avec sa sœur, Cindy, serveuse dans une boîte de nuit. Cette dernière profite de tous les plaisirs de la vie: elle collectionne les aventures avec les hommes et les expériences sexuelles en tout genre.

Lors d’une séance photo visant à promouvoir la nouvelle collection, la mannequin engagée pour l’événement fait un malaise et Sylvia se retrouve à prendre sa place pour sauver la campagne publicitaire. Satisfait du shooting, le gérant du magasin lui donne l’opportunité de créer la prochaine collection de la marque.

Cindy, bien décidée à aider sa sœur, lui conseille d’oser un style "coquin". Pour lui donner de l’inspiration, elle l’emmène alors dans un sexshop un peu particulier…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INDIGENT

Un macaron "-16" pour un album qui se fait mousser sur les petites tenues de ses héroïnes, et sinon?

Pas grand-chose. Le dessin est pep’s mais le scénario est indigent. 32 planches, c’est soit trop court, soit beaucoup trop long pour cette entrée en matière guère convaincante.

10 Léo en petits morceaux

Le résumé de l’éditeur

©Dargaud

En 1967, un Allemand fait visiter le Pays basque à sa femme. Dans le bâtiment où il était cantonné durant la Seconde Guerre mondiale, et qui était alors une auberge, il retrouve par hasard Léo, jeune fille à l’époque.

Cette rencontre inattendue plonge celle-ci dans son passé en la confrontant à ses souvenirs. Certains lui rappellent des moments agréables, d’autres se révèlent plus douloureux.

Vingt-cinq ans plus tôt, Léo traversait la guerre en vivant en secret une histoire d’amour avec Félix, un soldat allemand, tout en travaillant comme serveuse dans l’auberge familiale avec sa grande sœur. Entre les contraintes matérielles et les instants fugitifs de bonheur, dérobés à un quotidien difficile et angoissant, la vie suivait son cours…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INTELLIGENT

1942. Léo aime Félix. Sauf que Félix est allemand. Et que la France est en guerre. Un récit inspiré à Mayana Itoïz par la véritable histoire de sa grand-mère. Et raconté avec autant de pudeur que d’intelligence.

Pour un premier album en tant qu’autrice complète, la dessinatrice du "Loup en slip" frappe fort et bien.

11 Maya (T.1)

Le résumé de l’éditeur

©Glénat

Maya est une petite fille qui s’interroge sur le monde qui l’entoure en compagnie de son pote Leonardo, un petit garçon taciturne qui se désole de n’avoir encore rien fait de fondamental à l’âge de 8 ans! Est-ce que Dieu existe? Pourquoi les végétaux sont-ils sensibles à la musique? Pourrait-on arrêter de manger les jolies vaches pour se nourrir?

Autant de questions que Maya se pose avec un regard tendre et malicieux. Les promenades aux côtés de son oncle Eugène, chez qui elle vit, sont aussi de belles occasions pour entamer un délicieux dialogue.

Avec un répondant désarmant, Maya aborde ici des thèmes de Société qui donnent à réfléchir non sans une bonne dose d’humour!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): UNIVERSEL

Dans l’ombre de Midam depuis des années, Adam prend son envol, entre plancher des vaches et galaxies lointaines. Héritier des Calvin & Hobbes et autres Peanuts, il fait écho aux interrogations d’une petite fille qui sait ce qu’elle veut.

Intime, universel et drôlement touchant.

12 Alamander (T.1)

Le résumé de l’éditeur

©Kamiti

Jonas Alamänder, mage et détective, vient de perdre sa maison, confisquée par un royaume voisin. Accompagné d’Edrick, l’un des soldats chargés de lui apprendre la nouvelle, et de son facétieux démon Rétzel, il part pour la capitale de Kung-Bohr afin d’y plaider sa cause.

Là, il se voit contraint d’affronter intrigues de cour et ennemis redoutables, en montrant autant de talent dans l’art de la magie que d’incrédulité face aux mystères qui se dévoilent peu à peu.

Pendant ce temps, Maek, un jeune garçon aux penchants morbides, affronte un champ de blé carnivore afin de rallier la fameuse école des assassins T’Sanks

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SINGULIER

Alors que les "majors" trustent les cases de fantasy, des "heroic" petits éditeurs partent quand même au combat et tentent de proposer autre chose.

Cette adaptation de la saga d’Alexis Flamand, dans toute sa singularité, le prouve avec goût et monstruosité.

13 Le serpent et le coyote

Le résumé de l’éditeur

©Le Lombard

USA, 1970. Joe se balade en camping-car dans les grands espaces du Far West. Il y fait des rencontres: un petit coyote, pour commencer, mais aussi des gens plus ou moins bien intentionnés – des voyous locaux, des agents du FBI, un U.S. Marshal, d’anciens amis plus ou moins fréquentables…

Mais qui est vraiment ce bon vieux Joe? Ceux qui croisent son chemin ont tendance à voir leur espérance de vie se réduire dangereusement…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ADDICTIF

1970, désert américain. Joe se balade au volant d’un camping-car. Joe s’appelle en fait Giuseppe et est un mafieux repenti qui doit témoigner.

Jeu du chat et de la souris bavard entre lui, le marshall chargé de le surveiller et ceux qui veulent sa peau, ce one-shot a de la gueule. Addictif.

14 Corto Maltese (T.16)

Le résumé de l’éditeur

©Casterman

Automne 1924, Corto doit retrouver un ami très cher à Berlin. Mais à son arrivée dans la capitale allemande, il découvre que celui-ci a été assassiné.

Il se lance alors dans une enquête pour retrouver son assassin, et obtenir, sinon justice, au moins vengeance.

Mais la fragile république de Weimar est déjà au bord de la guerre civile, entre espions communistes et société secrète d’extrême droite, et ils semblent tous vouloir l’empêcher de parvenir à ses fins…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): GERMANIQUE

Canales et Pellejero osent envoyer, et pour la toute première fois, Corto en Allemagne, dans un entre-deux-guerres où les crispations identitaires se multiplient.

Mais où son sens de la formule fait mouche au cours d’une enquête pour venger son ami Steiner. Pas le meilleur album de la reprise, mais un très bon album quand même.

15 Dernier week-end de janvier

Le résumé de l’éditeur

©Casterman

Denis Choupin, dessinateur reconnu de la série Opération Hitler, arrive à Angoulême pour le traditionnel Festival International de la Bande Dessinée.

Entre séances de dédicaces, repas sur le pouce et vieux copains croisés en coup de vent, cette édition ne semble pas vraiment devoir sortir du lot jusqu’à ce qu’il fasse la connaissance de Vanessa, l’épouse d’un collectionneur de BD.

Sur les quelques jours du festival, cette rencontre va bouleverser leurs deux vies, jusque-là sans histoire.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MÉTA

Le nouveau roman graphique de Vivès a un côté méta: la relation adultérine qu’il y développe a pour cadre le… festival de la BD d’Angoulême, et un dessinateur pour protagoniste.

Du coup, ça met un peu de temps à décoller, avant une deuxième partie virtuose.

16 Vesper (T.2)

Le résumé de l’éditeur

©Dargaud

Accompagnée par Zarak, un petit démon espiègle avec lequel elle communique par télépathie, Vesper prend le chemin de la cité de Valestiel, là où Crimson serait emprisonné.

Elle sait qu’elle ne pourra pas sauver Crimson avec la seule aide de Zarak. Déterminée comme jamais, elle décide de retrouver ses anciens compagnons, les Chevaliers de Nyx, et tente de les rallier à sa cause. Pour Vesper, une longue quête commence.

Mais une ombre demeure au tableau: Crimson est-il encore vivant? Et, quand bien le serait-il, dans quel état a-t-il été laissé?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SOMPTUEUX

Après une entrée en matière qui nous avait laissés sur notre faim, Jérémy monte en puissance dans cet univers mariant à la perfection le merveilleux et un théâtre horrifiant.

Les relations humaines se tissent, tandis que l’inhumain fait pression.

Somptueuse heroic fantasy.

17 Elvira & Otto dans la jungle (T.1)

Le résumé de l’éditeur

©Rue de Sèvres

Les safaris, avec tous ces touristes bouche bée qui affluent sans cesse, c’est pénible! Mais ces singes nus dans leurs jeeps bruyantes ont quelque chose de fascinant.

Lorsque la gazelle Elvira et Otto l’éléphant, un couple pas comme les autres, rencontrent une curieuse punaise plate noire qui se présente à eux sous le nom de Siri, une grande aventure commence pour eux.

Parce que Siri leur montre des images du monde des touristes: des magasins, des rues, un grand train dans un tunnel appelé "métro".

Un monde qu’ils rêveraient de découvrir de leurs yeux…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): RAFRAÎCHISSANT

Otto l’éléphant et Elvira la gazelle, un couple drôlement assorti, égratigne la société moderne et ses villes bondées en portant un regard candide sur nos habitudes de vie.

Une rafraîchissante critique de la "civilisation".

18 Brèves de caissière

Le résumé de l’éditeur

©Kennes

"Brèves de caissières" ou la poétique du supermarché… Découvrez un kaléidoscope de saynètes humoristiques reconstituant le quotidien des caissières d’une grande surface.

Petits vieux avares sauf de leur temps, mères de famille manipulées par leurs rejetons, dragueur invétéré chassant dans la file d’attente…

Autant de fragments qui font du supermarché une lorgnette privilégiée pour observer sur pied la diversité de l’humanité. Et en rire!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INSIPIDE

Alors que des séries qualitatives ont été arrêtées sans autre forme de procès, Kennes semble perdre son âme au profit de produits d’appel faciles. La preuve?

Cette insipide réédition de gags ayant le charisme d’un tapis roulant. On passe à la caisse en n’ayant rien acheté.