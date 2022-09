Pourquoi se chauffer aux pellets coûte désormais plus cher qu’au mazout (infographies)

Une crainte exagérée ? Après tout, en mars, le prix du sac de pellets avait augmenté mais il n’était que de 5,50 € en moyenne. Sauf qu’en mai, le prix moyen du sac a passé la barre des 6 €, puis celle de 7 € en juillet, 8€ en août et finalement 9 € en septembre, selon les calculs de l’asbl Valbiom qui «stimule et facilite la concrétisation d’initiatives durables intégrant la production de biomasse et sa transformation en énergies et matériaux». En 9 mois, le prix du sac de 15 kg de pellets a augmenté de près de 85%.

Pour septembre, le prix moyen est actuellement de 9,60 €. Une moyenne donc car dans les faits, le prix de 10 € a déjà été dépassé. En cette fin septembre, payer 10 € le sac peut même être considéré comme une bonne affaire car certains sacs sont désormais à… 15 €.

Voici l’évolution des prix moyens pour un sac de 15 kg de pellets:

L’évolution en pourcentages est encore plus parlante:

Au-delà de l’aspect symbolique (et douloureux pour le portfeuille), le pellet est aussi devenu moins intéressant que le mazout comme combustible. «À l’heure actuelle, sous réserve des prix mazout de septembre et à rendement égaux, le pellet est moins compétitif que le mazout de chauffage, confirme Pierre-Louis Bombeck, chef de projet bois-énergie et chimie du bois chez Valbiom. Il n’est pas possible de prédire combien de temps cela durera.»

Une seule fois, une telle situation est survenue: lors du confinement, quand le prix du mazout s’est effondré.

Evolution du prix des carburants

Evolution des prix des combustibles bois (2008-2022).

Plusieurs raisons expliquent cette hausse du prix du pellet

Ici, le contexte est totalement différent. L’expert de chez Valbiom avance 6 explications:

Une demande qui n’a pas faibli durant l’été, n’ayant pas permis au producteur de reconstituer des stocks en cette période habituellement plus calme.

Des stocks vides, particulièrement pour les pellets, avec une production vendue à peine produite (il n’y a pas d’effet de stockage et spéculation de la part des producteurs)

Situation semblable dans les pays limitrophes, limitant les possibilités de répondre à la demande par l’import

Une augmentation du nombre de ménages qui se sont équipés d’un poêle à bois ou à pellets (et qui font donc leurs stocks en combustibles), d’autant plus que les projections sur les combustibles fossiles font craindre le pire niveau coût de chauffage cet hiver

L’augmentation constante des prix a entraîné un effet « écureuil » auprès des consommateurs, préférant acheter et stocker le plus tôt possible le stock (voir plus) nécessaire pour l’hiver. Cette tendance concerne particulièrement les pellets.

Tout cela entraînant une demande qui ne faiblit pas, pour une offre limitée : hausse des prix

Cette analyse vaut pour la Belgique comme à l’échelle européenne, précise Pierre-Louis Bombeck.

Pas d’amélioration avant l’été

La situation paraît étonnante car dans les scieries, les stocks de bois sont remplis. Toute la chaîne de production tente en réalité de se réorganiser et de s’équiper. Pour cela, il faudra encore patienter plusieurs mois: «La majorité des revendeurs affichent clairement des difficultés d’approvisionnement et ne prédisent pas d’amélioration avant l’été…» Et le risque de pénurie n’est pas écarté.

En attendant, scier du bois, juste pour produire de la sciure n’est pas envisagé. «Lorsque les scieries achètent du bois, une partie des lots est effectivement déclassée et découpé. Mais découper du bois juste uniquement pour en faire des pellets n’est pas forcément la solution la plus rentable et encore faut-il avoir les équipements.»

Tout comme une tempête venant à coucher de nombreux arbres (un scénario de l’ordre du probable vu comme les végétaux ont été mis à mal avec la sécheresse) n’apporterait pas un bol d’air au secteur qui travaille à flux tendu.

Un risque pour le secteur du pellet ?

L’envolée du prix des sacs de pellets n’a pas encore plombé les commandes des particuliers pour l’installation des poêles à pellets. «Les carnets de commandes sont remplis jusqu’à fin octobre», indique Pierre-Louis Bombeck. Mais la situation actuelle pourrait impacter le secteur dans un futur proche. «Il y a une risque de retour de bâton. Les gens se sont tourné vers le pellet pour une alternative au mazout, au gaz ou à l’électricité. Mais si les prix continuent de grimper ou se maintiennent si élevé, ils pourraient abandonner le pellet. Un combustible pourtant vertueux.»

À quoi faire attention quand vous achetez du pellet ?

Une des conséquences de cette forte hausse est le risque d’acheter du pellet de mauvaise qualité.

Vérifiez toujours que vous achetez du pellet certifié EN Plus ou DIN Plus. Un gage de qualité qui vous assure du pellet avec un très bon rendement.

Cette certification peut-elle être falsifiée ? Normalement non. Mais en cas de doute, vous pouvez encoder les références reprises sous la certification sur le site du certificateur, vous aurez alors les renseignements sur le producteur ou le fournisseur.