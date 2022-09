Pourquoi on a aimé le dernier Stephen King

Pas de science-fiction, de surnaturel, de fantastique, mais un roman noir du meilleur cru avec un héros génial. C’est rythmé, avec une alternance d’introspection et de scènes d’action. Il y a une tension permanente qui rend le livre impossible à lâcher. Voilà cinq raisons pour lesquelles vous aussi, vous allez adorer ce Billy Summer.

1. Il a toujours trois coups d’avance Billy Summers est un tueur à gages expérimenté. Pas grand-chose ne lui fait peur et surtout, il pense à tout. Il anticipe les pièges, échafaude les scénarios les plus complexes et on se demande tout le temps comment il va s’en sortir. C’est assez fascinant.

2. Il a une vraie histoire Il a fait partie des forces spéciales en Afghanistan. C’est là qu’il a appris son boulot de tueur d’élite. Une cible à 1000 mètres? Pas de problème, c’est lui le meilleur. Mais de cette expérience sur le terrain de guerre, il a aussi gardé des traumatismes qui définissent la personne qu’il est aujourd’hui et qu’on découvre au fil des pages.

3. Il ne tue que des méchants C’est une sorte de Robin des Bois à sa façon: tuer des gens, c’est mal, mais si ce sont de vrais salauds, alors ça va. Il y a quelque chose de jubilatoire à voir les méchants remis à leur place.

4. C’est Le voisin idéal Cette dernière mission lui demandera une longue immersion pour laquelle il devra se fondre dans le paysage. Il devra faire preuve de beaucoup d’habileté, de costumes, d’identités, de sang-froid et de stratégie pour ne pas se faire repérer. Et il est parfait dans le rôle du voisin lambda.

5. Il est humain Il fait des erreurs aussi. Parce que Billy Summers est un vrai gentil. Et Stephen King sème les pièges (parfois faux, pour jouer avec les nerfs du lecteur!) comme dans un film d’horreur où nous, spectateurs, on verrait le méchant arriver dans le dos de la victime et à qui on aurait envie de crier: "Attention, derrière toi!"

Stephen King, «Billy Summers», Albin Michel, 550p.