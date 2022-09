Plantu rencontre Hergé dans un livre-témoignage: «Mais ma vie est une escroquerie!»

Un objet vif, rythmé, assez réjouissant. Pour un projet initié par un certain Nick Rodwell. Oui, celui-là même que l’on présente souvent comme une sorte d’ayatollah quand il s’agit de défendre l’utilisation qui peut être faite de l’œuvre d’Hergé, dont il a la charge de longue date au sein de la société Moulinsart, devenue Tintinimaginatio cette semaine.

Rodwell dans son salon

"À sa demande, il est passé boire un café chez moi, à Paris, confirme celui qui fut le dessinateur de presse historique du journal Le Monde pendant près de 50 ans. Et au bout du troisième, il a lâché le morceau: il voulait faire un album sur Hergé et moi, en plus d’une expo au Musée Hergé. Je me suis dit qu’il était fou, que ça ne se ferait jamais, et ce jusqu’à ce que je voie l’album. Aujourd’hui, il est là, et je n’en reviens toujours pas."

Au point de se considérer comme un escroc? "Mais ma vie est une escroquerie!, se marre-t-il… à moitié. Vous savez, au Monde, j’ai cru toute ma carrière qu‘après un dessin foireux, les mecs allaient venir me voir et me dire: ‘‘Viens, Jean, on va parler, on t’aime bien, mais on va arrêter, on sait que tu es un escroc.’’ Mais à l’arrivée, j’ai éclusé 15 directeurs de rédaction, 5 directeurs du Monde et une dizaine d’actionnaires. Et aujourd’hui, je m’offre même un bouquin avec Hergé!"

Quand je vois un lama, je me demande toujours s’il va me cracher à la tronche

C’est que Plantu voue un véritable culte au dessinateur belge: "Je ne suis pas tintinophile, comme on dit chez vous. Mais c’est ma culture, comme celle de beaucoup. Par exemple, quand je vais en Amérique du Sud et que j’y vois un lama, je me demande s’il va me cracher à la tronche et je pense au capitaine Haddock. Je viens même de découvrir que je surnomme Jocko mon fils Joachim… et que c’est forcément lié aux Aventures de Jo et Zette. Je ne m’en étais jamais aperçu, alors que ça fait plus de 30 ans. Je devrais me faire soigner (il rit)!"

Pas vraiment journaliste… comme Tintin

Les ponts entre les deux artistes sont, eux, évidents. Il y a les thématiques: la paix, la religion, la dictature, et même les femmes. Surtout, Plantu fut l’un des tout premiers caricaturistes à faire se rencontrer actualité et pop culture: "Je me souviens que lors de mes débuts, j’avais représenté les Dalton dans un de mes dessins. Et le directeur du Monde l’avait refusé car… il ne savait pas qui c’était. Mais c’était une victoire pour moi de faire entrer Tintin, Lucky Luke et Astérix dans ce monde-là."

À l’arrivée, il aura mené sa carrière un peu comme Tintin: affilié à une rédaction, mais jamais vraiment journaliste. "C’est vrai, ça, rigole-t-il encore, même si lui a quand même mené de vraies enquêtes. Moi, pas du tout!"

«Tintin, c’est l’aventure» - Plantu, Hergé: un dialogue imaginaire, éditions Moulinsart, 96 p., 14.99 €.