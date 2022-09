Photovoltaïque: le recours contre les compensations du tarif prosumers a été rejeté

L’ancien directeur contestait les mesures compensatoires pour les propriétaires d’installations photovoltaïques. La Région wallonne ayant décidé par ce décret de compenser, pendant quatre ans et de manière dégressive, la redevance forfaitaire pour la gestion et l’utilisation du réseau. Compensée à 100% en 2020 et 2021, la compensation est fixée à 54,2% en 2022 et 2023. Ensuite, la redevance sera intégralement due pour l’électricité qui ne sera pas autoconsommée.

Antoine Thoreau avait justifié son recours par le caractère "discriminatoire" de cette mesure de compensation pour les personnes ne disposant pas d’installation photovoltaïque.

Concrètement, si la Cour Constitutionnelle avait suivi, c’est l’ensemble des prosumers wallons (+ – 250000) qui n’auraient pas pu bénéficier de la mesure compensatoire pour 2022 et 2023. Mais qui auraient aussi dû rembourser les 100% de la compensation pour 2020 et 2021. Soit, dans certains cas, plusieurs milliers d’euros pour les quatre années concernées.

Par ailleurs, le recours concernait également le principe du compteur qui tourne à l’envers en fonction de l’électricité photovoltaïque injectée sur le réseau. Plus encore que la mesure compensatoire, l’annulation de ce principe risquait de porter un sale coup à tout le secteur du photovoltaïque.

Ce ne sera donc pas le cas puisque la Cour Constitutionnelle a bel et bien rejeté ce recours.