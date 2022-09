Malades de longue durée : des sanctions financières jugées inacceptables

Réduire le nombre de malades de longue durée – près d’un demi-million! – est un enjeu sociétal. Le gouvernement s’apprête donc, entre autres, à durcir les sanctions envers les personnes qui ne collaborent pas suffisamment à leur réintégration. Concrètement, celles qui ne répondent pas à un questionnaire de santé après 10 semaines d’absence ou ne se présentent pas aux entretiens avec leur mutualité verront leur allocation rabotée de 2,5%.

Mesure incompréhensible

La CSC et les Mutualités chrétiennes ont sorti leur calculette: sur un montant mensuel de 1600 €, cela représente une retenue de 40 €. "Cette mesure rejette encore davantage dans la misère des personnes qui se trouvent déjà dans une situation précaire… Elle est d’autant plus incompréhensible dans un contexte où de nombreuses personnes ont déjà des difficultés à boucler leur fin de mois."

Autre argument avancé: des études et expériences menées à l’étranger ont montré que des sanctions en matière d’allocations ne fonctionnent pas pour que les malades de longue durée retrouvent un emploi.

"Il faut plutôt mettre en place une stratégie positive, des incitants plutôt que des pénalités financières, d’autant que l’indemnité des personnes qui ne se présentent pas au médecin-conseil est d’ores et déjà suspendue, avance Élisabeth Degryse, vice-présidente de la MC. L’absence de longue durée est une problématique sociétale et implique une responsabilité partagée : travailleurs, médecins, mutualités,… tout le monde doit agir y compris les employeurs qui doivent proposer un travail adapté".

Et de rappeler dans la foulée que les véritables causes de l’augmentation du nombre des malades de longue durée sont le vieillissement de la population en âge de travailler et les conditions de travail.

Deux poids, deux mesures

Elisa Munoz Gomez, porte-parole de Médecine pour le Peuple, ne dit pas autre chose. "Les deux principales causes des absences de longue durée au travail sont les troubles mentaux (burn – out, dépression) et les troubles de l’appareil musculosquelettique (tendinite, mal de dos…) or ces derniers sont dus aux gestes répétitifs ou encore à l’augmentation du rythme de travail…", rappelle la généraliste louviéroise.

Les employeurs sont eux aussi soumis à une pénalité financière (cotisation patronale annuelle de 2,5%) si le taux de travailleurs malades est supérieur à la moyenne du secteur: "Sur le terrain, on constate que 9 employeurs sur 10 qui dépassent cette moyenne échappent à cette pénalité faute de contrôle, relève Elisa Munoz Gomez. On préfère manifestement poursuivre les malades plutôt que les employeurs!".

Culpabilité renforcée

Les futures sanctions ajoutent encore au stress, à la culpabilité que ressent le travailleur en incapacité, souligne la porte-parole de Médecine pour le Peuple. "Les questionnaires qu’ils seront tenus de remplir pourraient dans certains cas faire plus de tort que de bien. Demander aux gens de dire s’ils sont d’accord ou non avec des phrases telles que “Je m’inquiète de ce que mes collègues pensent de mon absence” est culpabilisant. Les personnes en burn-out, par exemple, sont bien souvent déjà suffisamment en proie au sentiment de culpabilité. La nouvelle loi ne va faire qu’accentuer ce sentiment"

Invalidité standardisée

Le durcissement de la politique de réintégration pourrait également engager la responsabilité des médecins traitants, dénonce Médecine du Peuple. "Le gouvernement a demandé à un bureau de consultance d’établir des fiches. Elles sont censées servir de base aux médecins généralistes pour adapter le traitement et, par exemple, fournir un certificat d’incapacité. En pratique, les choses ne se passent pas comme ça, indique Elisa Muñoz Gomez. Chaque processus de guérison est différent et doit être considéré par rapport à la situation spécifique du patient, qui est aussi liée à l’environnement de travail. Il est donc impossible de définir une durée d’invalidité standardisée.".