Les grossistes-répartiteurs envisagent de réduire leurs stocks: pénurie de médicaments à craindre

L’inflation qui frôle les 10%, le prix croissant et exorbitant de l’énergie pèsent lourd pour des entreprises qui doiveht entreposer quantité de produits dans des frigos, et effectuer les livraisons chaque jour auprès de 3300 clients. Febelco emploie un millier de personnes dans son activité grossiste-répartition des médicaments, pour un chiffre d’affaires de 1,6 milliard.

"On a déjà rogné partout, rationalisé, digitalisé. On ne peut plus réduire les coûts sur le personnel. Alors soit on va à la faillite, soit on décide de réduire notre assortiment en stock, au risque de mettre en péril la santé de la population.L’impact sur les pharmacies va être colossal. Ils vont devoir annoncer des délais de délivrance des médicaments plus longs, ou tenter de s’approvisionner eux-mêmes."

Des produits retirés des stocks

Febelco, explique Olivier Delaere, est en train de "faire le listing des produits qu’on va sortir de nos stocks." En commençant par les moins rentables, notamment les plus chers, sur lesquels la marge légale atteint à peine 1%. Cette réduction des stocks, dit-il, risque d’entraîner des pénuries pour certains produits. Les stocks actuels représentent un montant de 250 millions d’euros pour les trois entreprises. Et ils perdent de la valeur dans le cas où le prix des médicaments entreposés baisse à la vente.

C’est pourquoi, parmi les revendications du secteur qui manifestait ce jeudi matin rue de la Loi, devant le cabinet du ministre Vandenbroucke, figure la possibilité pour le grossiste d’acheter le médicament au nouveau prix un mois avant l’entrée en vigueur officielle d’un prix réduit. Le secteur demande aussi le rattrapage de l’indexation sur la période Covid 2020-2021 et l’indexation annuelle basée sur l’indice santé, "et même avec cela la rentabilité sera difficile".

"On a chiffré nos demandes à 20 millions, sur un budget général de la santé de 37,5 milliards. Dans tous les autres pays européens, les grossistes ont trouvé un accord avec les autorités, parce que celles-ci ont compris l’importance stratégique de la logistique", conclut Olivier Delaere. Le secteur estime avoir été entendu par le cabinet du ministre de la Santé. Tout sera question de discussion des budgets, à la mi-octobre.