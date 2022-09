CPAS: les demandes d’aide explosent

Une superposition de crises

Mais la crise énergétique s’ajoute, en réalité, à une succession de crises existantes: sanitaire, climatique et migratoire suite à la guerre en Urkraine, qui fragilisent une partie plus importante de la population. Le nombre de bénéficiaires ne cesse d’augmenter et les profils sont de plus en plus variés. "Avant, les CPAS étaient les institutions qui accueillaient les “sans”: les sans-abri, les sans-études, les sans-famille, constate Alain Vaessen, directeur général. Depuis la crise Covid, on accueille les indépendants, ensuite les professionnels, les Ukrainiens. On a complètement élargi la voilure de nos missions." Le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration a bondi de près de 72% en 15 ans. Mais en dehors du revenu d’intégration, le nombre de demande d’aides sociales ponctuelle auprès des CPAS ne cesse de progresser. "C ’est un peu l’arbre qui cache la forêt, explique Alain Vaessen. On parle de 100% d’aide alimentaire en plus (en 2 ans), 40% de personnes en plus dans les services de médiation de dettes (entre juillet 2020 et mai 2022)." Face à ces explosions, la Fédération revendique un remboursement à 100% du revenu d’intégration sociale par le Fédéral, le caractère automatique du payement et son individualisation, ainsi qu’un relèvement des bas salaires pour encourager les personnes à se tourner vers l’emploi et garantir le pouvoir d’achat.