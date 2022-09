Manifestation ce mercredi 21 septembre 2022 à Bruxelles: «Toutes ces crises semblent différentes, mais elles ont des liens assez forts»

À l’origine, la mobilisation de ce 21 septembre avait un objectif salarial, revendiquant avant tout la réforme de la loi de 1996 qui cadenasse toute négociation sur l’augmentation des salaires. Mais dans le contexte actuel, très tendu, de la crise énergétique et de la paupérisation des ménages, le discours revendicatif s’est élargi et c’est la défense du pouvoir d’achat qui figure à présent en tête de banderole. "On ne peut plus payer", clame la FGTB, quand la CSC dénonce "le coût de la vie intenable" et que la CGSLB exige une amélioration du "pouvoir d’achat réel", maintenant.

L’expression du mécontentement enfle du même vent, gonflant le nombre de manifestants attendus dans la rue, ce qui a conduit le front commun à ajouter une courte manifestation, de la place de la Monnaie (nom empreint d’actualité) vers le Mont des Arts, à proximité du siège de la Fédération des entreprises de Belgique.

Les mesures adoptées en fin de semaine dernière par le gouvernement ont été, de multiples bords, jugées insuffisantes. Les gilets jaunes, dont on avait perdu la trace dans la crise sanitaire, se donnent rendez-vous dimanche prochain derrière la gare du Nord pour faire renaître le mouvement, tandis que le PTB, dans son coin, décide d’organiser des "Vendredis de la colère" dans les villes du pays. La contestation fait son retour sur les ronds-points. Et les syndicats se rendent compte, confrontés à la détresse des moins nantis et à la colère grondante, qu’ils auraient tout à perdre en perdant la main sur la contestation.

Marc Becker, vous êtes secrétaire national de la CSC en charge des affaires wallonnes, on sent une montée en puissance des revendications. Peut-on parler de radicalisation?

Il est vrai que nous sommes confrontés à une situation particulière, avec ce niveau d’inflation et la flambée des coûts énergétiques. Au cours de ces dernières années, on a quand même vécu une succession de crises qui peuvent sembler très différentes, mais qui ont néanmoins des liens assez forts, dans un contexte de libéralisation, de mondialisation. La crise climatique démontre, aussi, les limites de la libéralisation du marché de l’énergie. Tout est lié, je le disais, et nous irons manifester le 23 octobre en faveur du climat.

C’est un peu compliqué de lutter à la fois contre le réchauffement climatique et de défendre une baisse du coût de l’énergie, non?

Effectivement, c’est un paradoxe. Si l’énergie revient à un prix trop bas, on ne fera pas les efforts vers la transition climatique. Il faut probablement essayer de trouver des solutions à court terme pour résoudre la crise d’aujourd’hui mais également les combiner avec des mesures à moyen et long terme. Agir sur la mobilité douce, l’isolation des maisons, tout en répondant à l’urgence pour les citoyens.

Nous voilà bien au-delà des seules revendications salariales.

La crise qui limite les possibilités de négociation des salaires a aussi un lien, parce qu’on se retrouve dans des situations où le niveau de vie est fortement attaqué et où on ne peut plus négocier. Le salaire reste le meilleur garant du pouvoir d’achat. Heureusement qu’il y a l’indexation automatique en Belgique.

Certains ont parlé de «climat à la limite de l’insurrection». C’est votre sentiment également?

Il est vrai que l’on sent, à certains endroits, que des groupes se mettent en place. C’est lié à un moment d’angoisse et de craintes. Ils sont rares, les moments où les gens ont eu si peur. Quand on n’est plus sûr de savoir se payer à manger à la fin du mois, y compris au sein de la classe moyenne, c’est une situation inédite, que je n’ai jamais vécue.

Ne craignez-vous par, côté syndical, d’être débordés par ces groupes qui veulent incarner la colère?

Nous ne sommes pas inquiets, non. C’est vrai que ça fait un peu désordre quand surviennent des initiatives on ne sait trop d’où, ni avec quels objectifs précis. Mais chez nous, la mobilisation reste forte, organisée. Nos militants et nos militantes nous suivent.

Vous restez, malgré tout, optimiste?

On va continuer à vivre quelques mois difficiles mais j’espère que des mesures fortes seront prises, notamment quant au marché du gaz et de l’électricité. Il faut assurer une base d’énergie nécessaire à un prix correct; laisser tout au marché a montré ses limites. Nous avions, en son temps, défendu l’idée d’une tarification progressive de l’électricité. On demeure convaincus que la formule reste intéressante.