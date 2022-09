Les traiteurs craignent le pire: «C’est une crise complètement différente du Covid»

Le traiteur n’a "aucune idée"sur les solutions qui pourraient être avancées. "C’est une crise complètement différente du Covid. Pendant le Covid, nous n’avions pas de travail, et on se demandait comment s’en sortir. Ici, on a du travail mais on ne sait pas comment le réaliser avec une marge. L’activité a repris, mais les commandes arrivent tardivement. En novembre, par exemple, j’ai très peu de boulot alors que je pense que je vais en avoir beaucoup. Les clients se décident de plus en plus tard vu la conjoncture. Et c’est vraiment difficile de faire une offre sans savoir le prix des aliments, de l’énergie et du personnel. Tout augmente, mais nous si on augmente de trop, le client ne le comprend pas."