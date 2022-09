La sécheresse s’atténue en Wallonie

Les niveaux des barrages-réservoirs restent bas et les débits entrants sont relativement faibles. À Nisramont, le niveau est toutefois remonté à son maximum. Les cours d’eau navigables connaissent une lente remontée au même titre que les cours d’eau non navigables. La vigilance reste toutefois de mise. Quant aux nappes souterraines, elles semblent se stabiliser voire remonter légèrement mais il faudra attendre octobre pour observer un effet sur leur recharge.

La production et la distribution publique de l’eau restent actuellement assurées en Wallonie mais 23 Communes (Stoumont, Burg Reuland, Rochefort, Durbuy, Libin, Libramont, Chimay, Theux, Bouillon, Léglise, Habay, Pepinster, Vresse-sur-Semois, Tellin, Bertogne, Tenneville, Gouvy, Gedinne, Hotton, Amblève, Bullange, Bütgenbach et Saint-Hubert) ont maintenu leurs arrêtés de restriction d’usage de l’eau. D’autres (Jalhay, Vielsalm, Houffalize, Bastogne, Bertogne, Bullange, Fauvillers, Martelange, Neufchâteau, Vaux-sur-Sûre, Saint-Ode, Wellin, Marche-en-Famenne, Rendeux, La Roche-en-Ardenne et Beauraing) font toujours l’objet d’une surveillance particulière de la part de la SWDE. Les groupes de travail spécifiques au barrage de Nisramont et à Libramont, au vu de l’amélioration de la situation, ont cessé de se réunir.

En ce qui concerne la navigation, la circulation des kayaks reprend progressivement. La mesure de regroupement des bateaux aux écluses a pour sa part été levée. L’arrêté relatif à la production hydro-électrique pour les micro-centrales est toujours en vigueur.

La situation s’améliore en ce qui concerne les forêts et la pêche avec une diminution des risques d’incendies et un nouvel arrêté ministériel du 17 septembre autorise la pêche en certains endroits. La fermeture de la pêche en eau vive débutera le 30 septembre.

Le SPW précise que la prochaine réunion est fixée au jeudi 6 octobre à 10h et que la situation est constamment monitorée par l’ensemble des services concernés.