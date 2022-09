«La Russie veut recréer un rapport de force qui lui est favorable»

Cette mobilisation de 300000 réservistes annoncée par le président russe Vladimir Poutine marque-t-elle un tournant dans la guerre en Ukraine?

À la fois en se concentrant sur le Donbass, en prévoyant une série de référendums dans les régions pro-russes conquises, en sous-entendant que ces régions pourraient être annexées à la Russie et en mobilisant 300000 hommes supplémentaires, la Russie essaie de bétonner ses acquis territoriaux et de geler le conflit. L’intention de Poutine est de recréer un rapport de force qui lui est favorable.

Dans le but de négocier un cessez-le-feu?

Ce qu’on a vu précédemment, c’est qu’à chaque fois que la Russie a proposé un cessez-le-feu, elle était en situation de force. Une guerre ne règle pas les problèmes, elle les transforme. Et un conflit gelé ne l’est pas vraiment, il continue à exister. Un jour ou l’autre, il faudra bien négocier, sur la base de la situation sur le terrain. Or actuellement, cette situation ne correspond ni à ce qu’elle était avant février 2022, ou même en 2014.

Si on fait cette comparaison, la situation sur le terrain reste, effectivement, plutôt à l’avantage de la Russie.

Oui, si on compare à février, il y a beaucoup plus de territoires occupés par la Russie. Certes, une petite partie a été reconquise par Kiev, mais au total ça reste à l’avantage des Russes. Cependant, l’Ukraine semble reprendre du poil de la bête et peut penser qu’elle a la capacité de reconquérir du terrain. Pour l’heure, elle aurait l’impression d’arrêter trop vite le conflit, et de faire trop de concessions.

Peut-on dire malgré tout que Vladimir Poutine a, en dépit des difficultés, des pertes humaines, des revers de son armée, atteint son objectif?

Son objectif ou un de ses objectifs? Dans la rhétorique de départ, il y avait clairement la volonté de déstabiliser le régime de Kiev. Je rappelle que les Américains avaient, dans les premiers jours, proposé au président Zelensky de l’exfiltrer. Ce but initial de déstabilisation du pays pour y réinstaller un régime pro-russe ne me semble plus à l’ordre du jour. Mais la nouveauté, par rapport à des objectifs qui n’ont jamais été clairement affirmés, c’est l’intention de rattachement des régions conquises par Moscou. Pour l’Ukraine, par contre, l’objectif maintenant est de recouvrer l’ensemble des territoires perdus, y compris le Donbass séparatiste, y compris la Crimée.

Ce qui signifie qu’aucune des parties n’est prête à céder. Donc que cette guerre va encore durer longtemps. Pour mieux repartir au printemps?

Les guerres se terminent quand les gens et les populations sont fatiguées. On n’est pas encore dans ce cas de figure. On a au contraire l’impression qu’on s’installe dans la guerre, que les positions risquent de se figer. Mais je veux rester très prudent dans les prévisions: tout peut changer dans les mois à venir. Tous les scénarios sont plausibles. On ne peut pas exclure de Poutine une initiative unilatérale de cessez-le-feu sur les positions occupées. On se demande alors comment réagiraient l’Ukraine et ses alliés occidentaux?

Et une chute du président Poutine, c’est envisageable?

La chute politique me semble difficile. La structure du pouvoir en Russie est telle que qu’il faudrait une possibilité de rechange qui n’apparaît pas. Et il n’y a pas de tradition de putsch dans l’armée russe.