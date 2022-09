Droits humains : la Grèce et l’Europe sous pression

Climat de peur

Certes, ce n’est qu’une boutade. Mais elle est tristement révélatrice de la tension et du "climat de peur", comme le scandent les ONG et journalistes grecs présents sur place, dans lesquels baigne cette zone frontalière bordée par le fleuve Evros, où plusieurs investigations font état de violations manifestes des droits humains.

Les autorités grecques, ainsi que l’agence européenne Frontex (chargée d’épauler le travail des États membres aux frontières européennes), jurent qu’elles opèrent dans les règles de l’art. Les ONG et journalistes présents sur place, eux, n’en démordent pas: il y a bien des abus aux frontières, et pas seulement en mer. Début août, la mort de plusieurs migrants, dont, vraisemblablement, une fillette, se trouvant sur un îlot planté au milieu du fleuve Evros, a braqué une lumière crue sur les "push backs", ces refoulements violents aux frontières opérés par les autorités.

Interrogés par les eurodéputés quelques heures avant la visite du camp de Fylakio, les fonctionnaires de Frontex ont pris la défense de leurs collègues grecs, précisant qu’il n’était pas tout à fait certain que l’île se trouvait vraiment du côté hellénique. Questionnée sur la mort de la fillette, l’agence assure qu’elle a apporté son aide, admettant toutefois qu’elle est au fait d’au moins un incident sérieux cette année – sans toutefois en révéler la nature exacte.

Pointe de l’iceberg

En réalité, plus on approche de la frontière turque, plus le brouillard s’épaissit. Et cela arrange certainement les autorités, tout comme Frontex. Un signe parmi d’autres: les eurodéputés, parmi lesquels la Belge Saskia Bricmont, n’ont pas été autorisés à se rendre à la frontière, officiellement pour des raisons de sécurité. Même à l’intérieur du camp, les migrants sont à peine visibles, maintenus derrière des grillages bordant l’allée principale. Outre la barrière de la langue, difficile de communiquer avec eux; rapidement, la sécurité intérieure (ainsi que le directeur lui-même) intervient quand le petit groupe de journalistes accompagnant les eurodéputés s’en approche.

Il s’agit principalement de Syriens, Turcs, Afghans et Pakistanais, souvent jeunes, parmi lesquels se trouvent des mineurs isolés.

Arrêtés après avoir franchi la frontière, ceux-ci attendent que leur demande d’asile soit traitée. Mais Fylakio, qui dispose d’une capacité de 320 places, n’est que la pointe de l’iceberg en matière de politique migratoire dans la région, et plus généralement en Grèce.

Selon le ministère de l’Immigration, plus de 150 000 migrants auraient été empêchés d’entrer sur le territoire cette année, dont plus de 50 000 rien que pour le mois d’août. Concernant la région d’Evros, ces refoulements se chiffreraient en dizaines de milliers. Ce qui jette encore plus de trouble sur les circonstances et la légalité de ces refoulements massifs, qui ne laissent aucune trace administrative. Ne restent que les voix qui emplissent le camp lorsque la nuit tombe: "Help me, help me", dit l’une d’elles.