Bauke Mollema attaqué par un oiseau en pleine course (photos)

Nation pourtant grande favorite de l’épreuve, avec Mathieu van der Poel, Bauke Mollema et Annemiek van Vleuten, récente vainqueur du Tour de France 2022, l’équipe des Pays-Bas a dû se contenter de la cinquième place. Loin derrière l’équipe suisse, qui réalise le meilleur chrono en bouclant les 28,2 kilomètres de course en 33’47.17 (moy. 50,080 km/h).

Une première chute après trois coups de pédale

La machine hollandaise s’est enraillée dès le départ. Annemiek van Vleuten, la championne du monde du contre-la-montre, s’est retrouvée au sol dès ses premiers coups de pédale. Un peu plus tard, Bauke Mollema connait, à son tour, un incident mécanique.

Le vainqueur du Tour Lombardie 2019 a été attaqué par une mouette, lui fonçant dessus et l’obligeant à se protéger. La veille, il avait été frappé à la tête par un cassican flûteur, la "pie australienne". Il y a quelques jours, Remco Evenepoel avait lui aussi été pris pour cible par cette pie. Le Belge confiait à Cycling News : "Un très gros oiseau s’est approché de très près et il n’a cessé de me suivre. C’était terrifiant. Mais c’est l’Australie apparemment. J’espère que c’est la seule fois que ça arrive, mais j’en ai peur."

Avant le début de ces championnats du monde, l’alerte avait été donnée sur ce cassican flûteur, un oiseau qui peut attaquer les coureurs cyclistes pour défendre son nid, de septembre à octobre. Cette période marque la "swooping season", c’est-à-dire la saison des descentes en piqué.