Charles fait une tronche de six pieds de long. C’est normal: il est chauffeur de taxi. Ce n’est donc pas de gaieté de cœur qu’il embarque une nonagénaire qui entend lui faire traverser Paris d’est en ouest pour gagner la maison de repos qu’elle s’apprête à intégrer. Le voyage, vite appelé à s’éterniser, sera pour eux l’occasion d’échanger. Et, rapidement, de sympathiser.

Ce qu’on en pense

Tourné pour sa plus grande partie dans le confort exigu d’un taxi parisien, avec juste quelques flash-back pour respirer, le nouveau film de Christian Carion repose exclusivement sur le duo que forment Dany Boon et Line Renaud. Cette dernière, davantage habituée aux accessits, s’offre sur le siège arrière de son ami (elle est au casting de tous ses films depuis 2006) son premier grand rôle au cinéma. À… 93 ans. Cette complicité, évidente, se fait vite communicative. Et on ne sait pas toujours qui parle, de Line ou de Madeleine, son héroïne en fin de parcours. Et si le côté boursouflé du propos, venu enfoncer des portes ouvertes (la vie est courte, il faut en profiter), est un peu facile, la larme finit parfois par pointer au coin de l’œil.

Les scènes qui tachent

Pas facile de filmer un taxi 1h41. Certaines scènes ressemblent donc à une pub pour Renault, visiblement partenaire du film.

Comédie dramatique de Christian Carion. Avec Dany Boon et Line Renaud. Durée: 1h 41.