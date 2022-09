Télé-Accueil reçoit de plus en plus d’appels liés au stress financier

Chaque jour, de nombreux Belges composent le 107, numéro de Télé-Accueil, un service qui vise à offrir "une oreille attentive, dans l’anonymat et la confidentialité", gratuitement, par téléphone ou par chat.

Tele-Onthaal, l’équivalent flamand, a recensé ces deux derniers mois 7% d’appels en plus concernant des thématiques socio-économiques. Plus de 16% des appels concernaient des difficultés liées au coût de la vie.

Une succession de crises

"Ces chiffres ne concernent malheureusement que les centrales flamandes, mais on peut supposer que la tendance soit assez similaire en Wallonie. Pendant le Covid, c’est ce qu’on a pu constater", exprime Jennifer Pots, coordinatrice et porte-parole des services de Télé-Accueil en Flandre.

"Au nom de tous les centres wallons, je peux dire qu’il y a effectivement un impact", confirme Lætitia Fontaine, directrice de Télé-Accueil Liège. "Tous les éléments d’actualité qui sont présents dans les médias ont un effet sur les personnes qui appellent Télé-Accueil. Je dirais que ce n’est pas la raison principale de leur appel, mais cela vient alourdir des situations de vie qui sont déjà très complexes en termes de vécus, d’angoisses, d’anxiété…"

Après le Covid, les inondations de l’été dernier et la guerre en Ukraine, la crise économique suscite de l’incertitude et une certaine détresse psychologique chez de nombreux citoyens.

"Il y a un sentiment d’insécurité qui perdure et qui est couplé à un certain niveau d’impuissance. Les personnes n’ont guère de maîtrise sur le coût de l’énergie. Alors, bien sûr, il existe des trucs et astuces pour gérer sa consommation, mais quand les vrais besoins énergétiques vont arriver avec l’hiver, cela ne va peut-être pas être suffisant en termes de sauvegarde du pouvoir d’achat", constate Olivier Martin, directeur de Télé-Accueil Luxembourg.

Un service 24h/24, 7j/7 et gratuit

Pour répondre aux appels et messages, une équipe de bénévoles répartie entre six centrales régionales en Wallonie et à Bruxelles répond 24h/24 par téléphone ou par chat. Si ces personnes ne peuvent pas offrir de solutions concrètes, elles peuvent écouter et renvoyer vers d’autres services d’aide, comme le CPAS.

"L’orientation, c’est dans nos missions, mais c’est peu souvent une démarche que les écoutants font parce que la demande des écoutants, c’est d’être écouté. On voit vraiment que le besoin, il se situe là", constate Lætitia Fontaine. "Il y a une nécessité d’exprimer un ras-le-bol, une colère."

Saturation en soirée

Depuis 2020, le nombre d’appels entrants n’a cessé d’augmenter. Certains moments de la journée sont complètement saturés et des appels ne peuvent être décrochés, notamment en soirée. Télé-Accueil est continuellement à la recherche de personnes pour rejoindre son équipe qui compte environ une quarantaine de bénévoles par région.