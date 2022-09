Notamment avec l’arrêt rendu ce vendredi par la présidente de la Cour d’assises qui impose le démontage du box des accusés en raison de sa contradiction avec l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Ce mardi, en commission justice, le ministre Van Quickenborne a répondu à de nombreuses questions suscitées par l’audience préliminaire de ce procès.

Démontage du box: procès décalé?

La même interrogation est revenue à plusieurs reprises: le démontage et la configuration d’un nouveau box pour les accusés aura-t-il une incidence sur le planning? C’est le 13 octobre que débutera réellement le procès des 10 accusés des attentats de Bruxelles. "Il y a actuellement une analyse détaillée avec les différents partenaires sur base de l’arrêt qui a été rendu, explique le ministre. C’est trop tôt pour estimer l’impact sur le timing et le budget."Mais il assure que tout sera mis en œuvre afin "d’assurer le déroulement du procès comme prévu."

De manière générale, le ministre est revenu sur l’organisation de cette cour d’assises. "Toutes les mesures de sécurité sont le résultat de concertations menées dans trois groupes de travail depuis octobre 2019."

L’audience préliminaire a déjà permis de mettre en évidence de nombreux problèmes alors que l’assistance était réduite: des files au contrôle des véhicules effectué par un seul chien, interdiction d’entrer avec des boissons et des collations/sandwichs, nombre de places limitées dans la salle principale du procès… "L’audience du 12 septembre a été un test sérieux. Avec des retours parfois critiques, je l’assume,"répond le ministre. Il assure que "des ajustements seront effectués dans la mesure du possible."

Pas assez de place pour les parties civiles?

Concernant les places disponibles, le ministre a détaillé la répartition dans la salle principale: 20 places pour le public, 20 places pour la presse, 30 pour les avocats des parties civiles et 100 pour les parties civiles. "Il y a 7 salles relais prévues en plus de la salle d’audience."Soit une capacité supplémentaire de 840 sièges: ce qui devrait suffire vu le nombre de parties civiles actuellement accréditées. Sur les 956 parties civiles inscrites au greffe, seules 181 sont actuellement accréditées pour le procès. Ce qui est assez peu et qui confirme qu’une majorité des victimes ne semble pas désireuse de prendre part à ce procès. En effet, les deux principales organisations de victimes, V-Europe et Life4Brussels, ont enregistré chacune une vingtaine de demandes pour témoigner à la barre de ce procès.