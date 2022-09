Our Nature (Notre nature) [CRITIQUE] - La Belgique sauvage

Des Ardennes à la Mer du Nord, en passant par Mons, Louvain et la forêt de Soignes, l’histoire du monde sauvage belge qui regorge d’animaux connus, méconnus et parfois oubliés.

Ce qu’on en pense

Ce documentaire venu de nos contrées impressionne par ses images inédites de notre monde sauvage, bien plus riche qu’il n’y paraît. Et malgré une narration quelque peu infantile, même lors de certaines séquences où la férocité des animaux n’est pas dissimulée, la vie de notre faune belge fascine complètement tant elle est filmée avec une précision évidente. À voir en famille, et ce, dès dix ans.

Documentaire de Maria Lise Van Lente, Dick Harrewijn et Pim Niesten. Durée: 1h30.