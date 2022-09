Manifestation du 21 septembre à Bruxelles: "La solution ne pourra être que politique"

Il faut se rendre compte qu’on vit dans un système économique qui repose sur la crise. Depuis l’ère industrielle, on n’a jamais cessé de parler de crises. Qu’aujourd’hui la situation écologique soit dramatique, j’en conviens. Que la situation pour la plupart des travailleurs empire, je suis assez d’accord aussi. En réalité, la question reste assez globale et relève de choix politiques. On continue à foncer tête baissée dans un modèle ultra-productiviste où on exploite l’humain et la nature pour faire du profit. Si vous prenez les chiffres d’affaires et les dividendes des actionnaires des plus grands groupes énergétiques à ce jour, c’est absolument colossal. Il y a une privatisation pure des richesses qui est unique, mais ça a aussi été le cas dans les années 70 avec la crise pétrolière. Et en 28 avec la crise américaine.

La grogne socialepeut être alimentée par un sentiment d’injustice…

Je pense que oui, ça la nourrit. Ce qui m’inquiète, c’est la façon dont cette inquiétude vient nourrir, ce que j’appelle, des passions tristes, à savoir l’extrême droite, la peur de l’autre, le rejet. Dans différentes parties de l’Europe, ces sentiments xénophobes sont ravivés par l’appauvrissement des populations. On en arrive à une situation où on fait croire à ceux qui se pensent belges ou français d’origine, que leur ennemi, c’est l’étranger et c’est inquiétant. La crise ne nourrit pas que des passions émancipatrices, elle nourrit aussi ces passions tristes.

Certaines personnes pourraient alors trouver refuge dans les extrêmespolitiques. Qu’en pensez-vous?

Je suis assez opposé à l’idée que les extrêmes se valent. L’extrême droite ou l’extrême gauche, ce n’est pas la même chose. L’extrême droite repose sur des formes politiques explicitement particularistes, qui se construisent sur le rejet de l’altérité, le rejet de l’autre. Elle grimpe dans les sondages et je pense, malheureusement, qu’elle incarne une partie de cette précarisation que connaissent les classes moyennes.

L’extrême droite ne perce pas en Wallonie. Est-ce que le contexte politique wallon est particulier en ce sens?

Oui, je pense que c’est très singulier à la Belgique francophone. Il y a peu d’endroits dans le monde où les gens restent très marqués à gauche comme ça. Je ne suis pas politicologue, mais c’est rassurant de penser que les gens ne se retrouvent pas en Belgique francophone dans les discours particularistes et xénophobes de l’extrême droite. Ils restent quand même sur une forte pensée relativement universaliste, de l’ordre de "tous les pauvres de tous les pays: unissez-vous".

Les personnes mobilisées aujourd’hui attendent des solutions. Gardent-elles l’espoir que ces solutions émaneront de la sphère politique?

Je déplore que beaucoup de Belges et d’Européens se détournent de la politique, mais le jeu des institutions est tel que les gens trouvent refuge dans un registre du «tout pourri» qui est un peu regrettable. La solution ne pourra être que politique. Si elle ne s’esquisse pas de manière politique, on ira vers des «formes d’ensauvagement du conflit social», comme dirait Axel Honneth (philosophe et sociologue allemand). Et je pense qu’elles vont finir par advenir si un semblant de redistribution des richesses et une véritable réflexion en matière de décroissance de la productivité ne sont pas engagés.