Les cinq diables [CRITIQUE] - Un parfum de mystère

Diable 1 – Joanne

Adèle Exarchopoulos campe l’héroïne de cette histoire. On sent chez Joanne une tristesse qui n’est jamais partie. Elle a un hobby particulier: régulièrement, elle va nager dans les eaux glacées du lac avoisinant… "J’aime qu’elle soit très éloignée de moi, c’est une mère froide, pas tactile, tout mon contraire, explique Adèle. Au début elle est éteinte, et au fur et à mesure du film elle va s’éveiller."

Diable 2 – Vicky

La fille de Joanne et Jimmy, au visage énigmatique, a un don particulier: elle peut capturer et reproduire les odeurs de son choix. Comme celle de sa mère, qu’elle adore. Mais un jour, sans faire exprès, Vicky capture une odeur aux effets… magiques.

Diable 3 – Nadine

Incarnée par la belgo-grecque Daphné Patakia ( Benedetta), Nadine est l’ex meilleure amie de Joanne. La cicatrice qui marque son visage raconte qu’un drame lui est arrivé. Un drame en lien avec leur amitié?

Diable 4 – Jimmy

Le mari de Joanne et père de Vicky travaille à la caserne des pompiers. Du genre taiseux, on sent que son amour pour Joanne s’est estompé. À moins que ce soit le poids des secrets…

Diable 5 – Julia

Tout bascule quand Julia, la sœur de Jimmy, revient après une longue absence dans leur vie, comme un fantôme du passé. Joanne est bouleversée par ce retour. Vicky et ses odeurs magiques savent peut-être pourquoi…

Naviguant avec brio entre intime et fantastique, porté par des personnages forts, et mis en images avec soin, voici un film original et particulier, qui convoque le spectateur à résoudre son mystère…

Drame fantastique de Léa Mysius. Avec Adèle Exarchopoulos et Daphné Patakia. Durée: 1h35.