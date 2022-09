Lors de la conférence de presse sur la vaccination contre la grippe saisonnière, le virologue n’a pas pu faire abstraction du Covid-19. "Parfois, les personnes pensant que le vaccin contre le SARS-CoV-2 les protège aussi contre la grippe. Ce n’est pas du tout le cas! Il s’agit de deux virus différents, qui ne sont même pas de la même famille. Les symptômes sont proches, parce que le corps réagit à deux stimuli de manière similaire… mais c’est le seul point commun!"

Une twindémie, c’est quoi?

L’hiver australien, qui vient de se terminer, a vu un pic alarmant de cas de Covid-19 et de grippe. "Un article publié dans Le Lancet montre qu’on a cherché chez les adultes infectés par le Covid-19 s’il y avait des infections simultanées. Il est apparu qu’une partie des personnes était également co-infectées par le virus influenza. Le fait d’être infecté par les deux virus augmente par quatre le risque d’être hospitalisé en soins intensifs, sous ventilation. Il augmente également le risque de décès."

En Australie, l’épidémie de grippe a été assez précoce et plus importante que la moyenne des cinq dernières années. "Elle était plus haute que les années 2017 et 2019. 2020 et 2021 sont représentées par une ligne plate, dit Marc Van Ranst. C’est un peu comme une saison de rattrapage pour l’épidémie. Par contre, le taux d’hospitalisations n’était pas trop élevé: il y en avait moins qu’en 2017."

Premiers cas de grippe

Les premiers cas de grippe sont apparus: "Au Luxembourg, en Slovénie, en Géorgie et en Azerbaïdjan. Mais ce ne sont que quelques cas, on ne peut pas parler d’épidémie. On ne peut pas prédire quand le pic sera là. Mais c’est encore trop tôt pour se faire vacciner pour le moment contre la grippe. Mieux vaut attendre la fin du mois d’octobre pour que le vaccin soit efficace jusqu’à la fin de l’hiver. En effet, l’hiver dernier, l’épidémie est survenue assez tard dans la saison."Mais le spécialiste ajoute que le fait que votre booster soit programmé à ce moment-là ne doit pas vous arrêter. "On peut même faire les deux le même jour! On a deux bras…"

La Flandre reste un bon élève de la vaccination contre la grippe. La Wallonie et Bruxelles sont sous la moyenne belge.

Les personnes qui doivent se faire vacciner sont les plus de 65 ans, ainsi que les personnes plus jeunes – même les enfants – atteints de comorbidités (maladies pulmonaires, cardiaques, hépatiques, rénales, neuromusculaires et diabète). En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

La grippe touche en moyenne 5% de la population. "10% quand l’épidémie est sévère, précise Marc Van Ranst. Les complications surviennent dans un cas sur 1000. Mais 90% des décès surviennent chez les personnes de 65 ans et plus."