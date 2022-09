Farid répond à votre question météo:«Quelle est la différence entre les automnes astronomique et météo?»

Quelle météo pour ce mercredi?

L’amélioration se confirmera avec la hausse des pressions et le pivotement du flux à l’est. Fini ce toboggan instable et place à des conditions nettement plus calmes avec de belles éclaircies sur le Hainaut, les Brabants jusqu’aux Flandres (brouillards locaux), alors que ces phénomènes de basses couches seront plus répandus sur le sud. Ces bancs de brouillards devraient toutefois se lever en deuxième partie, voire en fin, de matinée pour les plus récalcitrants, tandis que le soleil sera toujours généreux en plaine avec quelques cumulus. Attention aux gelées blanches sur le sud!

L’après-midi, toujours du soleil en alternance avec quelques cumulus aplatis par les hautes pressions sur le nord et l’est. Quelques voiles de cirrus sera également au menu, mais avec une ambiance sympathique et plus douce, le mercure affichant 14°C à Botrange, 18°C à Bruxelles et localement 19°C le long de la frontière française.