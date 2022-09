Dany Boon: «Entre Line et moi, il y a beaucoup d’amour»

Souvent, pendant le tournage, Christian m’engueulait parce que je souriais. Mais il y avait ma Linette dans le taxi…

Dany Boon, il semble que Christian Carion aime vous utiliser dans des contre-emplois: vous êtes parfait en chauffeur de taxi bougon…

Et ce n’était pas si facile! Souvent, Christian devait m’arrêter parce que je… souriais tout le temps (il se marre). Il me disait: «Stop, ton visage s’éclaire!». Mais il y avait ma Linette avec moi dans la voiture. Alors, forcément, tirer la gueule, ce n’était pas mon premier réflexe…

Ce n’est pas trop dur, du coup, de «tirer la gueule», quand on s’appelle Dany Boon?

Non, c’est reposant (il… sourit). Ce qui était dur, c’était plutôt de ne pas pleurer. Parce qu’il y a eu des moments intenses d’émotion sur ce tournage, et Christian ne voulait pas que je pleure, notamment quand, à la fin, je la dépose dans sa maison de retraite: forcément, il y avait des échos avec la réalité de la vie, la vieillesse, et les réflexions intimes que ça peut amener. Mais c’est aussi ce que j’aime dans ce film: il nous dit, et c’est aussi ce que déclare Madeleine à Charles, que la vie est une belle parenthèse. Elle lui lâche: «Vous, vous êtes encore dans cette parenthèse, alors profitez-en, prenez-la du bon côté». Et c’est un peu Line qu’on entend derrière Madeleine…

Peu après la sortie de ‘‘Bienvenue chez les Ch’tis», elle m’invite à dîner chez elleet quand j’arrive, il y a Charles Aznavour qui veut me parler: j’étais fou comme un enfant face à un père

À quel point Line Renaud a-t-elle été importante dans votre vie?

Entre nous, il y a beaucoup d’amour, c’est très fort. Parce que c’était elle, je ne pouvais pas ne pas faire ce film. J’ai été très heureux, au début de ma carrière, qu’elle me dise apprécier mon travail. Je me souviens encore du télégramme d’encouragement que j’ai reçu de sa part depuis Vegas, où elle se trouvait, alors que je me trouvais dans les coulisses de l’Olympia, pour mon premier spectacle. Après ça, on ne s’est plus quitté. On en a, des souvenirs. Comme la première fois où elle m’a invité à dîner, peu après la sortie de Bienvenue chez les Ch’tis. Je suis arrivé et il y avait… Charles Aznavour. Qui m’a entraîné dans une pièce pour me parler, seul à seul, de l’humanité de mon film, de mon humour, de mon écriture. C’était fou, j’étais comme un enfant face à un père. Et c’était grâce à Line.

Et puis, il y a eu le succès des «Ch’tis»…

Oui, et la fête que les gens nous ont fait à Lille, pour nous remercier. C’était dingue, il y avait des milliers de personnes dans les rues, sur les balcons, debout sur les arrêts de bus. Et ma Line qui se retourne vers moi et me dit: "J’ai jamais vécu ça!". Ah bon (il se marre)? Elle en a quand même connu, des choses, Line. Et elle ajoute: "Même à la Libération, ce n’était pas aussi fort!". Vous imaginez?

C’est une actrice à part dans le cinéma français: à 93 ans, «Une belle course» représente son premier… premier rôle au cinéma, quand même…

Elle m’a dit qu’elle en avait eu un dans les années 50 (il rit). Mais c’est la première fois, surtout, qu’elle reçoit un rôle aussi proche d’elle dans la vraie vie. Madeleine, c’est elle.

«Une belle course», comédie de Christian Carion. Sortie le 21/9.