Prévoir une mesure spécifique pour les camping-cars serait " totalement discriminatoire et inéquitable ", estime le ministre wallon du Budget.

2. RÉGIONS | Fêtes de Wallonie à Namur: un total de 234 interventions policières

Au terme de ces Fêtes de Wallonie 2022, la zone de police tire un bilan définitif de cette édition à l’affluence modérée et "durant laquelle aucun événement majeur n’a été constaté."Coté chiffres, la police est intervenue à 234 reprises entre jeudi soir et lundi soir.

3. RÉGIONS | En 15 ans d’existence à Gouvy, la brasserie Lupulus est passée de 500 à 40 000 hectos par an

La brasserie Lupulus a soufflé ses 15 bougies durant le dernier week-end à Gouvy. Après 15 ans, elle emploie 40 personnes, brasse 40 000 hectolitres par an et construit encore à Courtil.

4. RÉGIONS | Le sermon des Wallo: un jour ou l’autre, «li batch si r’toûne su l’pourcia»

Aux fêtes de Wallonie, ce lundi à Namur, le sermon de l’abbé Van Vynckt a égratigné les politiques locaux mais aussi les tristes puissants … comme Vladimir Poutine.

5. SPORT | Marjorie Carpréaux (basket): «J’ai tout donné aux Cats»

Il y a tout juste un an, Marjorie Carpréaux annonçait mettre un terme à sa carrière chez les Belgian Cats. La meneuse aux 159 sélections sortait d’un été difficile. Très peu utilisée par le coach Mestdagh lors de l’Euro 2021, puis lors des Jeux olympiques de Tokyo, elle éprouvait ensuite le besoin de souffler, de faire un break, définitif avec les Cats. Mais pas au niveau de sa carrière même si elle avoue aujourd’hui: "Il y a un an, après les JO, je ne voulais plus jouer au basket, j’étais blessée dans la tête."

Elle allait finalement rebondir à Namur où, cette année, elle portera le brassard de capitaine. À quelques jours du début de la Coupe du monde en Australie, elle a accepté de se dévoiler, de parler sans détour de cette équipe nationale qu’elle a tant aimée.

6. RÉGIONS | Pollueur: «sale con» ou «sale can»

Tintigny vient de faire réaliser des panneaux qui visent directement les pollueurs. "Après nos nombreux essais, cette opération se veut viser le pollueur pour qu’il change son comportement en ne lançant plus des canettes et autres déchets par la fenêtre de leur véhicule", explique l’échevin.

Sur le panneau, on peut lire " sale con "ou " sale can ", slogan qui est souhaité percutant. La Commune a acquis 10 panneaux à installer sur terrain communal.

7. RÉGIONS | Le groupe militant Extinction Rebellion aura droit à sa facture

Les activistes qui ont squatté un espace du salon villersois du véhicule électrique et hybride le 11 septembre dernier sont considérés comme des exposants par la commune.

8. CULTURE | André Lamy à Charleroi: «Faire rire avec ma propre voix»

André Lamy a fait salle comble durant trois semaines au Comédie centrale de Charleroi. Rencontre avec un imitateur qui se détache de l’imitation.

9. SPORT | Youri Tielemans heureux de retrouver les Diables: «Je vais pouvoir changer d’air après un début de saison compliqué» (vidéo)

Les Diables rouges avaient rendez-vous sur le coup de 14h pour entamer leur rassemblement en vue des deux prochains matchs de la Ligue des Nations face au Pays de Galles (ce jeudi) et aux Pays-Bas (dimanche). Pour ce premier jour de ce rassemblement des Diables, Youri Tielemans et Dodi Lukebakio se sont présentés à la presse.

Au vu de la situation dans son club, Youri Tielemans était d’ailleurs particulièrement content de retrouver les Diables ce lundi : "C’est vrai que je suis heureux de pouvoir changer d’air après un début de saison compliqué avec Leicester. Je suis toujours heureux de retrouver les Diables rouges, mais cette fois-ci, c’était peut-être encore davantage le cas", explique l’ancien anderlechtois qui affirme tout de même se sentir bien chez les Foxes malgré le début de saison calamiteux.

10. CULTURE | Dominique Celis: «Désormais, on est tous des Rwandais»

Erika est née au Rwanda, où une partie de sa famille a péri dans le génocide. Elle a vécu de nombreuses années en Belgique, notamment dans le quartier bruxellois de Matonge, avant de faire le chemin inverse cinq ans auparavant. Pourtant, aujourd’hui, elle n’est pas certaine de vouloir rester dans ce "cimetière en pleine explosion capitaliste". "Vivre ici, c’est habiter le vide, constate-t-elle, amère. Ton Rwanda n’existe plus. Les tueurs ont débranché les habitations et brûlé les champs. Délibérément, tout saccagé."Que faire avec le souvenir de cette tragédie, dans un pays qui veut l’oublier?

" Construisons notre pays "est le premier de Dominique Celis, née au Burundi d’une mère rwandaise et d’un père belge, agrégée en philosophie à l’université de Liège et un temps professeure de morale dans le secondaire. L’autrice vit aujourd’hui au Rwanda, où une partie de sa famille maternelle a été décimée, et a publié en 2012 un essai, Gêneurs de survivants! La question du génocide des Tutsis.