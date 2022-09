Salomé et Lorena, deux étudiantes de la haute école de la Province de Namur, attendent patiemment leur tour pour récupérer pains, légumes, conserves, surgelés et autres victuailles. "Quatre euros pour tout ça, ça nous permet vraiment de faire des économies chaque semaine", expliquent-elles.

L’épicerie solidaire a été mise en place par les services d’aide sociale de l’UNamur et trois hautes écoles namuroises, ainsi que l’ASEB (Association pour la solidarité étudiante en Belgique) qui fournit les colis. Elle a pour objectif d’offrir aux étudiants du supérieur des aliments sains à moindre coût.

"Je viens ici parce que je n’ai pas beaucoup d’argent pour vivre. J’ai perdu mon job dans l’horeca pendant le Covid", nous confie Elie, étudiant en deuxième année à la haute école Albert Jacquard. Il nous montre son cabas rempli: "Si j’avais dû me procurer tout ça en magasin, j’en aurais peut-être eu pour 50 euros."

Des solutions pour tout le monde

Avec la hausse du coût de la vie, Anne-Véronique Dahin, assistante sociale à la haute école de la Province de Namur, s’attend à ce que davantage d’étudiants profitent de l’épicerie solidaire en cette période difficile: "Au total, on peut fournir 100 paniers. Mais ça peut être renégocié si on voit qu’on atteint une grosse population. On essayera de trouver des solutions pour satisfaire chaque étudiant demandeur."

Au-delà de l’aide alimentaire, les services d’aides sociaux sont particulièrement sollicités par les étudiants: prise en charge des frais liés aux études, comme les frais d’inscription, de transport, de matériel didactique, mais également frais liés au logement et à la hausse des prix de l’énergie, ainsi que soutien psychologique.

"La précarité étudiante a toujours existé. Ce n’est pas nouveau. Mais elle prend des formes différentes, touche différents profils et on peut sans doute s’attendre à ce qu’elle augmente encore cette année", explique Isabelle Mertens, responsable de la cellule sociale des étudiants de l’UNamur.

36% des étudiants en situation de précarité

Selon une enquête sur les conditions de vie des étudiants de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles en 2019, 36% des étudiants étaient en situation de précarité objective. Cela concernait 73800 étudiants qui faisaient face à des problèmes financiers réguliers et bénéficiaient de dispositifs d’aide sociale. Ce chiffre a sans doute augmenté et il ne comprend pas les étudiants qui n’ont pas accès à ces aides ou qui ne les ont pas sollicitées.

À la haute école Léonard De Vinci à Louvain-la-Neuve et Bruxelles, Anne Dautrebande, coordinatrice du service social, constate que certains étudiants n’osent pas se tourner vers son service

"Il existe encore un tabou à demander de l’aide. Et puis on entend souvent: "Il y en a qui en ont sûrement beaucoup plus besoin que moi". C’est à la fois remarquable et dommage parce qu’on aurait la capacité d’aider ces personnes aussi", déplore-t-elle.

Les demandes d’aide augmentent

Certains jeunes se tournent vers Infor Jeunes pour poser leurs questions. Il s’agit d’un centre d’accueil et d’informations couvrant un ensemble de domaines relatifs à la jeunesse. "On constate que les demandes d’informations liées à la protection sociale n’ont cessé d’augmenter, indique Pierre Targnion, porte-parole du réseau Infor Jeunes. En 2019, elles étaient à 9%, en 2020 à 11% et elles sont passées à 14% en 2021. Avec la hausse des prix des kots et du coût de la vie, on peut s’attendre à ce que ce pourcentage augmente encore cette année."

Outre les aides internes aux établissements, certains étudiants, qu’ils perçoivent une allocation d’étude ou non, font appel à l’aide sociale ou au droit à l’intégration sociale auprès du CPAS. Le nombre de jeunes bénéficiaires étudiants augmente. Avec le mois de décembre 2019 comme point de référence, ils étaient 107, 9% en 2020 et 110,3% en décembre 2021.