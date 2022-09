On sait que pour préserver la santé de son "palpitant"il faut limiter drastiquement sa consommation de tabac et d’alcool, alléger et varier son alimentation, pratiquer une activité physique de façon régulière, surveiller de près son taux de cholestérol et sa tension artérielle,… Un nouveau paramètre vient allonger la liste des facteurs modifiables du risque cardiovasculaire: les troubles du sommeil.

Il s’agit principalement des apnées et des insomnies chroniques. Les premières se caractérisent par des arrêts respiratoires incontrôlés qui durent plus de 10 secondes et se produisent plus de cinq fois par heure de sommeil; les secondes par des insomnies se produisant plus de trois fois par semaine et pendant plus de trois mois.

"On a observé une augmentation croissante des apnées du sommeil au cours des dernières années, souligne le Dr Matthieu Hein, psychiatre et spécialiste des troubles du sommeil à l’hôpital Érasme - Cliniques universitaires de Bruxelles. C’est probablement multifactoriel: on les dépiste plus qu’avant mais il y a aussi l’épidémie de surpoids et d’obésités, le facteur de risque numéro un des apnées du sommeil".

On dépiste davantage mais 80% des personnes souffrant d’apnées du sommeil ne seraient ni diagnostiquées ni traitées, selon la Ligue cardiologique belge qui estime qu’un adulte sur cinq est concerné par ce trouble du sommeil.

Qui souffre d’apnées du sommeil?

La majorité des "apnéistes"sont des hommes de plus de 40 ans en surpoids ou obèses, souvent gros ronfleurs, mais ce trouble peut également toucher des personnes plus jeunes pas nécessairement en surpoids mais qui présentent des malformations orofaciales et ORL, favorisant des apnées, explique le Dr Hein.

"Les femmes, elles, sont globalement protégées des apnées jusqu’à la ménopause, cette protection est liée à leur profil hormonal et à la manière dont la graisse se dépose au niveau du corps. À la ménopause, leur profil hormonal tend à se rapprocher de celui de l’homme et par conséquent leur obésité aussi. Le risque d’apnées est alors équivalent à celui des hommes".

En quoi les apnées augmentent-elles le risque de maladie cardiovasculaire?

"Elles provoquent une baisse d’oxygène dans le sang, le corps va alors déclencher des micro-réveils pour assurer la reprise normale de la respiration. À chacun de ces micro-réveils, il y a libération de toute une série de substances de type adrénaline, cortisol... qui sont ultra-stimulantes sur le plan cardiovasculaire. La répétition de ces mécanismes finit par fragiliser le système cardiovasculaire de manière globale".

Les apnées du sommeil sont un facteur de risque démontré pour l’hypertension, le diabète de type 2, les infarctus, les AVC, les troubles du rythme cardiaque… Au moindre doute, il ne faut donc pas hésiter à en parler à son médecin généraliste. Il existe également des consultations spécialisées en troubles du sommeil et des laboratoires du sommeil dans la plupart des hôpitaux.

Privation volontaire de sommeil

Globalement, il est préconisé de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. "Chacun a besoin d’une durée de sommeil qui lui est propre et qui varie au cours de la vie, nuance le Dr Hein. Le nombre d’heures recommandé est celui qui permet d’être en forme le lendemain."

En 2017, une enquête de Newpharma révélait qu’un Belge sur deux (54%) pense ne pas dormir assez. "Au cours du temps, le nombre d’heures consacrées au sommeil a nettement diminué dans nos sociétés. Il y a une privation chronique “volontaire” de sommeil: les gens se couchent plus tard car ils veulent profiter de leur temps libre après leur journée de travail".