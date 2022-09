Les étudiants en hôtellerie n’ont pas dû en croire leurs yeux. Une scène particulièrement violente a eu lieu le 22 juillet 2020, vers 19h, au restaurant du château de Namur.

Pour un motif dérisoire, une cliente s’en est prise à une serveuse.

Quand le responsable de salle a demandé à la cliente, qui avait consommé de la vodka et des médicaments, de quitter les lieux, elle a frappé l’homme à plusieurs reprises à la nuque avec une bouteille de coca vide avant de déchirer ses vêtements.

La victime a perdu connaissance pendant une dizaine de secondes.

2. Plus menteur que ça, tu meures

Les observateurs réguliers des audiences des tribunaux savent que nombre de prévenus jouent avec la vérité, mentent, trahissent la réalité, minimisent les faits qui leur sont reprochés. Charge au ministère public d’apporter la preuve des préventions qu’ils reprochent aux accusés.

Cette semaine deux trafiquants de stupéfiants ont gagné le pompon des menteurs les plus farfelus qu’on puisse rencontrer.

L’attitude de deux prévenus, Addi Ben Khay Ben Issa et Faik Yilmaz, tous deux résidents français à Hombourg-Haut et à Forbach (Moselle), a excédé le juge André Jordant à tel point que ce dernier a consacré plusieurs pages de son jugement à relever les élucubrations à géométrie variable des deux hommes.

3. Condamné à 3 ans, il s’enfuit du prétoire

Très rare, sinon même du jamais vu ce mercredi au tribunal correctionnel de Nivelles: subodorant une arrestation immédiate, il file à l’anglaise …

Il est midi, heure annoncée pour le jugement de quatre prévenus dans un dossier de trafic de cocaïne de septembre 2021 à janvier 2022 qui mène les protagonistes de Charleroi à La Hulpe avec, à l’occasion, un arrêt sur le parking d’un hôpital désaffecté.

La clinique du docteur Derscheid est fermée depuis une dizaine d’années et c’est peut-être ce qui incita les futurs inculpés de ce trafic à choisir l’endroit pour écouler leur marchandise.

C’était sans compter sur la perspicacité de la zone de police de la Mazerine...

4. 480.000 € de drogue écoulés en un an et demi à Namur, Andenne et Fernelmont

480.000 euros de drogue, de la cocaïne et du cannabis, auraient été vendus par 4 prévenus à près de 278 clients, entre juillet 2020 et novembre 2021, dans les régions de Namur, Andenne et Fernelmont.

L’instigateur du trafic a été arrêté lors d’un excès de vitesse par la police de la route en novembre 2021. Deux vendeurs œuvrant à tour de rôle travaillaient pour lui. La compagne de l’un d’eux préparait des commandes et tenait une comptabilité.

Un téléphone de service existait, tout comme un compte snapchat dédié à la vente de drogue.

5. 2 héritages familiaux «cramés» dans la consommation de cocaïne

Ils sont trois sur le banc des prévenus : deux hommes et une femme, originaires respectivement d’Havelange, de Jambes et d’Andenne. Entre janvier 2019 et le 31 décembre 2020, leur chemin s’est croisé dans le cadre de leur consommation. À des périodes diverses, les deux hommes ont vendu de la cocaïne et du cannabis, du côté de Huy. La jeune femme a donné un coup de main pour certaines livraisons.

Le Parquet requiert une probation autonome et un suivi psychologique pour les trois.

L’homme originaire d’Havelange a commencé à consommer à la suite de son divorce...

6. Coups de feu au Vanilla Sky de Fleurus: qui a tiré?

C’est bien plus de trois ans après les faits que le dossier est enfin évoqué devant le tribunal correctionnel de Charleroi.

Ce mercredi après-midi, c’est un Driss en pleine forme qui s’est présenté devant la justice. Avant ça, le dossier avait été contraint d’être reporté puisque ce dernier était malade.

Assisté par MeGras, le trentenaire s’est défendu pour deux scènes qui ont éclaté à quelques minutes d’intervalle à la sortie du Vanilla Sky à Fleurus, le 13 juillet 2019.

7. Il brise la mâchoire d’un autre étudiant suite à un pari pour une dette de 30€

En février 2020, un étudiant namurois a été la victime de 2 scènes de coups, à moins de 24 heures d’intervalle.

Le motif? Il ne se serait pas acquitté d’une dette de 30 euros liée au rachat d’un meuble, dette contractée envers le précédent occupant de son kot. Lésé, ce dernier a pris les paris avec un ami plutôt costaud. L’enjeu de celui-ci? Casser la figure au mauvais payeur. Ce qui fut fait dans un contexte bibitif le 4 février. Le 6 février, toujours sous l’emprise de la boisson, le prévenu en a remis une couche, brisant cette fois la mâchoire de la victime.