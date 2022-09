Le concept? Quand une chaussée à deux bandes n’est pas assez large pour y aménager une piste cyclable dans chaque sens et que l’aménagement s’y prête, la chaussée à voie centrale réservera une bande unique pour les véhicules motorisés en voie centrale. De part et d’autre, un espace sécurisé sera réservé aux cyclistes.

Les automobilistes qui circulent sur la partie centrale, à 70 km/h maximum, pourront déborder sur la piste cyclable pour croiser ou dépasser un véhicule, à condition de ne pas mettre les piétons et les cyclistes qui y circulent en danger. "Ce concept de partage de l’espace entre automobilistes et cyclistes existe déjà en France, en Suisse ou encore aux Pays-Bas", nous explique Luc Goffinet du Gracq, le Groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens. "Quand une chaussée à deux bandes fait moins de six mètres de large, la transformer en chaussée à voie centrale permet aux cyclistes de rouler en toute sécurité. C’est un dispositif davantage adapté aux routes de campagne qu’aux agglomérations. Quand deux automobilistes se croisent, ils peuvent alors mordre sur la piste cyclable. Des tests ont déjà été réalisés il y a une petite dizaine d’années à Walhain et à Tinlot. Et ils avaient montré qu’il s’agissait d’une bonne solution à appliquer pour certaines routes."

Plus de sécurité

Du côté du ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Écolo), on insiste sur les avantages de ce type de dispositif pour améliorer la sécurité des usagers de la “petite reine”: "Il y a encore trop de victimes d’accident de la route parmi les cyclistes", explique Georges Gilkinet dans un communiqué adressé. "Il est essentiel pour moi d’agir pour améliorer leur sécurité sur la route en leur offrant un espace suffisant et réservé. Investir dans une meilleure infrastructure routière pour les cyclistes est d’ailleurs une des mesures les plus plébiscitées par les Belges lors de la dernière enquête nationale sur la sécurité routière".

Enfin, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), est également satisfait de cette nouveauté dans le Code de la route: "Les tests pilotes avaient déjà été réalisés dans certaines communes mais pour aller plus loin, il fallait une modification du Code de la route", explique-t-il. "Les études en France montrent qu’il y a un réel effet de diminution des vitesses et une sécurisation plus importante des cyclistes lors des dépassements."