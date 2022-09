En général, si on observe le groupe des Belges qui partent en vacances, 80% se rendent à l’étranger et 20% en Belgique. Dans le cadre de votre sondage, plusieurs réponses étaient possibles. On pouvait cumuler un voyage à l’étranger et un séjour en Wallonie. Mais quoi qu’il en soit, 20% des vacanciers qui choisissent la Wallonie, ce n’est pas rien ! Cela prouve que la région a véritablement tiré son épingle du jeu en 2022. Les résultats de ce baromètre rejoignent d’ailleurs les conclusions du bilan de l’été 2022 du Commissariat général au tourisme. Ce dernier indique notamment que les hébergements ont rencontré un succès important. C’est vrai pour les hôtels, et encore plus pour les hébergements ruraux comme les campings, les gîtes, qui font la force de la Wallonie.

Les sondés estiment, globalement, que le tourisme wallon est plus attractif qu’il y a cinq ans. À quoi est-ce dû?

Il faut, à mon sens, citer la professionnalisation du secteur. Je pense notamment à la création des maisons du tourisme, il y a quelques années, qui ont permis de mieux structurer l’offre touristique. Ce qui a fait la différence aussi, ce sont les démarches qualité.

De quoi s’agit-il?

Je pense par exemple à la mise en place d’un système de soleils pour les attractions touristiques, l’équivalent des étoiles pour l’hôtellerie. Un opérateur obtient davantage de soleils s’il respecte certains standards de qualité liés à l’infrastructure, à l’accueil des touristes, aux heures d’ouverture, etc. Pour le touriste, le fait qu’une attraction ait deux ou trois soleils ne constitue pas un moteur de l’attractivité. Par contre, ce mécanisme a poussé les opérateurs à améliorer la qualité de leurs prestations.

C’est tout un cercle vertueux qui s’est alors enclenché.

En effet. Je pense aussi au label Wallonie destination qualité qui a permis de labelliser 400 entreprises touristiques mais aussi de former des opérateurs à la qualité de service. Tous ces efforts ont été engagés il y a environ dix ans, et il est intéressant de constater qu’aujourd’hui, ils commencent à porter leurs fruits.

Ce succès touristique est-il, en partie, lié à la crise du Covid? Coincés chez eux, les Wallons n’avaient d’autre choix que de redécouvrir leur région...

Oui, la Wallonie a clairement profité de la période de confinement, à l’instar d’autres régions d’Europe plutôt orientées ruralité et nature. Pendant le Covid, il fallait fuir la foule. Les gens ont donc privilégié les activités de plein air, les espaces verts, etc. On voit d’ailleurs dans votre sondage que les activités qui ont la cote en Wallonie sont les randonnées, les promenades, les visites de sites naturels.

Si les touristes choisissent la Wallonie aujourd’hui, c’est sans doute aussi pour des raisons budgétaires. Cet engouement ne serait qu’éphémère?

En 2022 en tout cas, on a parfois associé des vacances à l’étranger à un séjour en Wallonie. L’un n’empêchant pas l’autre. Mais cette année était particulière car les Belges ont voyagé en Europe malgré une baisse de pouvoir d’achat. En réalité, beaucoup de personnes ont compensé les frustrations de la période Covid. Certaines avaient également économisé sur leur budget vacances durant la crise.

Vous estimez que cette compensation des privations ne sera que de courte durée?

Avec l’inflation galopante et la crise énergétique, les Wallons feront inévitablement plus attention à leurs dépenses. En termes économiques, le tourisme est ce qu’on appelle "un bien supérieur". Cela signifie que lorsqu’on voit son revenu augmenter, les dépenses relatives aux vacances sont proportionnellement plus élevées que l’augmentation du revenu. Par contre, lorsque le revenu diminue, c’est le phénomène inverse qui se produit. Ce que l’on sacrifie prioritairement, c’est son budget loisirs et vacances.

Autrement dit, le tourisme wallon a de beaux jours devant lui…

Il y a eu cet effet de rattrapage en 2022 qui ne devrait plus se produire en 2023. Mais on aura toujours besoin de partir en vacances. L’évasion est un besoin naturel de l’être humain. Par contre, on va plutôt réaliser des loisirs, des séjours près de chez soi. À l’avenir, la Wallonie devrait donc profiter de cette tendance du tourisme de proximité.