Depuis 1957, sur trois générations, les Reul ont pu constater une baisse de la demande et un changement de consommation de la part de leur clientèle: "On s’habille de manière plus cool au travail, mais c’est aussi le cas pour les cérémonies", affirme le père de famille. Par exemple, le classique costume de travail se présente de moins en moins en boutique. Les demandes se font un peu plus nombreuses pour les occasions, comme lors de la saison récente des baptêmes et des mariages. Le reste de l’année, les pressings doivent pouvoir diversifier leurs services, comme en proposant du nettoyage d’ameublement. Depuis 2007, Chic-Shop propose également du repassage en titres services. "C’est quelque chose qui nous a permis de continuer l’activité et de perdurer. Si la descente a été moins grande pour nous, c’est aussi parce que d’autres confrères ont disparu avec le temps", explique le père Reul.

Peu de repreneurs et de personnel

La Fédération belge de l’entretien du textile (FBT) constate effectivement que, ces quatre dernières années, le nombre d’entreprises de pressing a baissé. Beaucoup de sociétés ne retrouvent pas de repreneur et la crise du Covid a porté le coup ultime à celles qui étaient déjà dans de grandes difficultés. Un des plus grands défis est de trouver du personnel. "Le problème de notre secteur, c’est que le travail est lourd par rapport à la rémunération", estime Karolien Dierickx, assistante générale de la FBT. Le nombre d’ouvriers dans le secteur de l’entretien du textile au complet n’a fait que baisser depuis 2013. Il y avait alors environ 7000 personnes. Il y en a un peu plus de 5000 aujourd’hui, selon la FBT. Le père Reul se remémore l’époque où 15 ouvriers travaillaient dans son atelier rien que pour le nettoyage à sec. C’était début des années 80. Aujourd’hui, ils sont 4, tous à temps partiel.

Le «coût» fatal de l’énergie

Actuellement, les pressings qui tiennent le coup sont victimes de la hausse des prix de l’énergie. Laveuses, séchoirs et repasseuses en consomment beaucoup. À Tournai, Jérémy Crayon du pressing Baïkal, n’a pas eu d’autre choix que d’augmenter ses tarifs de 5 à 10%. Ce gérant est catégorique: "Ce n’est pas le Covid qui va nous mettre dedans, mais bien cette histoire de guerre et d’augmentation des prix."