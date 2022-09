Flambée des prix: quel impact sur les vacances au ski?

Si d’autres stations pourraient suivre cette tendance, on tente de tempérer la situation chez Domaines Skiables de France. "Chaque entreprise est différente et devra faire ses calculs, explique Alexandre Maulin, le président. S’il devait y avoir des dispositifs sur une variation du prix, ce serait discuté avec les autorités délégantes. Mais on n’y est pas encore."

«Éviter une saison catastrophique»

Les stations sollicitées essayent effectivement de se montrer rassurantes. "Aucune station ne va exagérer dans les prix. Elles vont déployer de grands efforts pour attirer les touristes parce qu’elles veulent éviter une troisième saison catastrophique après le Covid", explique Pierre Fivet, porte-parole de l’Association Belge des Organisateurs de Voyages (ABTO). Chez le tour-opérateur TUI, les réservations viennent de démarrer et on s’attend à une augmentation des prix de 10% par rapport à la saison passée.Les organisateurs de voyage constatent également un retard dans les réservations par rapport à 2019. "Comme pour le Covid, les Belges se montrent prudents avec la crise énergétique, constate Pierre Fivet. Ils réservent plus tard leurs vacances d’hiver. On s’attend par exemple à une hausse des réservations en "last minute."

Des mesures pour réduire la facture

Outre l’augmentation des prix, les skieurs seront sans doute confrontés à quelques changements sur les pistes. Certains domaines comptent effectivement prendre des mesures pour réduire la facture énergétique. "Les domaines skiables ont pris l’engagement de réduire de 10% leur consommation électrique dans les deux prochaines années. Le plus souvent, il s’agira de ralentir les remontées mécaniques, voire d’arrêter celles qui sont redondantes en dehors des périodes de plus forte activité.", explique Laurent Reynaud, délégué général de Domaines Skiables de France.

Le secteur est important dans l’Hexagone puisque 120 000 emplois dépendent de l’ouverture des domaines skiables et 10 milliards d’euros de dépenses sont réalisés en montagne sur une saison hivernale. Pour la Suisse, l’enjeu est également important puisque les sports d’hiver représentent 1, 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. La Fédération Suisse du Tourisme est optimiste: "Pour l’instant, on est confiant. Après deux années Covid, on se doit de rester positifs."