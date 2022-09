Eau du robinet: la valse des prix en Wallonie

En Wallonie, il y existe une dizaine de distributeurs d’eau, avec la SWDE qui gère à elle seule 1123430 compteurs, soit plus de 2,4 millions de personnes.

Chaque distributeur applique son tarif. "Il faut souligner que les distributeurs travaillent à prix coûtant. Ces entreprises ne font pas de bénéfices mais ne doivent pas non plus faire de pertes", précise Benoît Moulin, responsable de la cellule communication de la SWDE.

Le prix de votre eau du robinet est donc fonction du distributeur dont dépend votre commune.

Pour établir la comparaison entre les communes, CallMepower a pris comme base de référence une consommation annuelle de 135 m³: "Actuellement, selon Belgaqua, un ménage belge composé de quatre personnes consomme en moyenne 136 m³ d’eau par an, soit 96 litres d’eau par personne et par jour."

S’il ne conteste pas les montants, Benoît Moulin se dit étonné par le volume consommé. "En Wallonie, nous sommes en fait à 73 m³ d’eau annuels par ménage."

Où l’eau du robinet est-elle la moins chère en Belgique? Comme l’explique CallMePower, le prix de l’eau en Belgique se compose de coûts fixes et de coûts variables. Les coûts fixes sont liés à la distribution et l’assainissement des eaux usées et incluent la TVA à 6% ainsi que la contribution au fonds social de l’eau. La part variable dépend de votre consommation d’eau et est calculée par mètre cube d’eau consommé.

Dans son comparatif, la société met en avant que l’eau du robinet la moins chère de Belgique est à Bruxelles. Ce n’est pas une surprise. Plusieurs facteurs (coûts, recettes, rentabilité au km de conduite…) expliquent cette différence, selon Aquawal (l’Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l’eau en Wallonie).

Un réseau vieillissant

Un dernier facteur pèse lourdement sur les coûts: l’âge du réseau et sa logique usure. "Avant la deuxième guerre mondiale, 50% des ménages en Wallonie étaient raccordés à l’eau du robinet, l’eau de ville, comme on l’appelait à l’époque, contre 30 à 33% en Flandre", explique Benoît Moulin, de la SWDE. Ce riche passé (et cette avancée sociale) a des conséquences aujourd’hui: il faut renouveler une infrastructure vieillissante. Depuis 2014, le budget de la SWDE consacré au renouvellement de ses infrastructures est passé de 40 millions à 100 millions d’euros. "Cela représente un tiers du chiffre d’affaires de la société, précise le responsable communication. Et cela sans augmenter nos tarifs."