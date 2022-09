Une campagne cruciale sur fond de tensions budgétaires

Campagne cruciale

En Belgique, cette campagne pourvue d’un nouveau type de vaccin ciblant le variant omicron revêt une importance certaine, souligne le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit). "On attend normalement une vague de contaminations, qui sans campagne de vaccination supplémentaire, risquerait de nous mener à un pic de plus de 400 hospitalisations par jour à cause du covid entre mi-octobre et début novembre", prévient le ministre, se basant sur les travaux de son équipe de modélisateurs. Mais celui-ci indique qu’ "avec suffisamment de personnes qui ont eu un booster ce chiffre descend à environ 200 hospitalisations par jour. Ce qui est considérable mais plus supportable."

Frank Vandenbroucke se veut serein, après un été marqué par une passe d’arme s entre l’ex-prestataire de l’État en matière de distribution de vaccins (Medista), et le fédéral, soucieux de trouver un nouveau partenaire meilleur marché (Movianto, choisi à l’issue d’un nouvel appel d’offres). L’affaire s’est conclue devant le Conseil d’État, permettant la signature effective du contrat (qui court jusqu’en 2025), par l’entreprise précitée. Mais, (demi) surprise, Movianto n’était pas prête et c’est toujours Medista, pourtant écartée par le fédéral, qui se charge de la distribution des millions de doses nécessaires pour cette campagne de vaccination.

Prestataire pas prêt

"Tout le monde se rend compte, y compris le fédéral et Movianto, que la transition prend plus de temps que prévu", nous dit cet acteur impliqué dans la logistique vaccinale auprès des Régions, lesquelles s’étaient montrées soucieuses de ne pas bouleverser leurs procédures en pleine campagne.

Movianto semble partir de loin : l’entreprise ne dispose toujours pas du matériel (frigos) et autorisations pour stocker les vaccins, ni du système informatique nécessaire pour gérer la traçabilité des vaccins.

Pas de quoi décontenancer le ministre de la santé: "D’abord, soulignons le fait que Medista est sous contrat jusqu’en février, donc il y a une obligation qui est là pour eux d’honorer le contrat qui existe", tempère ce dernier, ajoutant que "le fait qu’il y a un nouveau partenaire qui est bien meilleur marché, n’arrête pas immédiatement le contrat de Medista. D’autre partil y a eu un recours de Medista au Conseil d’État (NDLR : cet été), ce qui a créé un délai dans la transition avec le nouveau partenaire, et c’est la raison pour laquelle Medista s’occupe encore de cette phase de la campagne vaccinale."

Dans ce contexte, il va de soi que les relations avec Medista, qui réclame toujours le règlement de factures impayées par le fédéral, ne sont pas au beau fixe : l’entreprise et le SPF Santé publique s’envoient régulièrement leurs avocats pour parlementer, sans que la question financière ne soit réglée pour de bon. Financièrement, les temps sont durs pour tout le monde, y compris pour le ministre lui-même, dont "la priorité est de continuer à investir dans les soins de santé, malgré les difficultés budgétaires auxquelles on sera confronté", concède-t-il (lire également ci-dessus).