En Wallonie, les primes et soutiens aux travaux économiseurs d’énergie et/ou de production d’énergie renouvelable sont nombreux, divers et… changeants.

Dans ce contexte mouvant au fil des législatures et des partis au pouvoir, pas étonnant que notre sondage montre que le Wallon ne s’y retrouve pas et mélange tout en la matière.

Exemples? Un sondé sur trois pense qu’il existe encore une prime pour l’installation de panneaux photovoltaïques alors que ce n’est plus le cas depuis 2018. Et ils sont 17% à penser qu’ils pourraient obtenir une prime, un avantage fiscal ou un prêt vert pour la construction d’une… piscine chauffée à l’énergie solaire, ce qui n’est évidemment pas le cas. Autre exemple pour un poste pourtant essentiel en matière de gain énergétique: seulement 55% des sondés savent qu’ils peuvent prétendre à une aide pour l’isolation du toit et des murs.

Bref, puisqu’il se perd dans ce catalogue des aides et primes, le Wallon décerne un bulletin sévère à ceux qui l’ont rédigé: ainsi, à peine une personne sur dix octroie une bonne note à la politique énergétique de la Région en matière de construction et de rénovation de logement. Et à peine 4 sur 10 lui donnent la moyenne.

Les décideurs wallons se consoleront avec ce chiffre: 18% des Wallons pensent malgré tout que la situation s’est améliorée ou même fortement améliorée ces cinq dernières années. Sauf que la proportion de ceux qui estiment qu’elle s’est fortement dégradée est identique…