Box des accusés au procès des attentats de Bruxelles: on démonte tout et on recommence

Lundi, au cours de l’audience préliminaire, tous les avocats de la défense s’étaient insurgés contre les conditions liées aux boxes vitrés dans lesquels seront enfermés les accusés tout au long du procès. "Des cages" pour certains, une "atteinte aux droits de l’homme", pour d’autres.Toujours est-il que les arguments des avocats ont fait mouche.

Ce box dont la mise en œuvre aurait coûté 250000 € doit donc être démonté pour le 10 octobre, date de la constitution du jury.

Les frères Farisi au milieu du public

Dans son arrêt, Laurence Massart renvoie clairement la balle à "l’exécutif"chargé du démontage mais aussi de reconfigurer ce box qui doit accueillir sept accusés (et non plus neuf). En effet, les frères Farisi comparaîtront désormais libres depuis que la Chambre des mises en accusation a ordonné leur remise en liberté. Smaïl et Ibrahim étaient d’ailleurs présents ce vendredi après-midi au milieu du rare public. À l’image de ce début de procès balbutiant, aucun siège n’avait été prévu pour les deux accusés: que ce soit auprès de leurs avocats ou du côté du box des accusés. "Mon client est là mais on ne le laisse pas entrer, souriait l’avocat Sébastien Courtoy en raccrochant son smartphone. Smaïl (Farisi) ne sait pas entrer car on ne lui a pas rendu sa carte d’identité en sortant de prison."

«On les isole de leur procès»

Dans son arrêt largement argumenté, la présidente a donné raison à la ligne de la défense, contrecarrant le réquisitoire du parquet fédéral qui, lundi, avait d’emblée semblé peu convaincant. Au contraire de l’argumentaire déployé par la défense mais aussi par les situations rocambolesques qui avaient déjà permis d’illustrer la somme des difficultés liées à ces cages en verre.

La présidente Laurence Massart a ainsi confirmé que ce dispositif restreignait fortement les échanges entre les avocats et leurs clients.

La vue aussi depuis le box vers la salle et inve rsement était aussi limitée. "On les isole de leur procès," relève-t-elle à propos des accusés.

Le système de microphonie ne permet pas une confidentialité des échanges, le micro, destiné aux accusés, est placé trop bas. La présidente ne comprend pas "comment ce surplus d’entraves est justifié par le parquet fédéral."

Un système sans box menace-t-il la sécuritédu procès et des parties civiles présentes dans la salle? C’est ce qu’avait laissé entendre le parquet fédéral. Sans ces cages, la présence policière devra être renforcée. Là où le parquet estimait que cela allait renforcer le côté anxiogène, Laurence Massart estime qu’elle est "plutôt de nature apaisante et rassurante." D’autant plus que le procès se déroule dans "un bunker en zone militaire"puisque c’est dans l’ancien siège de l’OTAN que les salles ont été aménagées, plutôt en dépit du bon sens…

Un box comme à Paris?

Dans son arrêt, le box avec un bandeau vitré comme celui du procès des attentats de Paris a été régulièrement cité. C’était d’ailleurs un argument majeur développé par la défense dont plusieurs avocats ont déjà siégé au procès parisien présenté comme un exemple en termes d’organisation. "Un box unique avec un bandeau vitré combiné à une présence policière auprès des accusés est de nature à prévenir des incidents."

Ce box coûteux sera donc démonté. Mais la présidente n’a insufflé aucune piste sur la mise en place attendue le 10 octobre. "Il n’appartient pas au président de la Cour d’assises d’ordonner cette déconstruction, c’est à l’exécutif de le faire."Et à l’exécutif de mettre en œuvre un box qui s’inspirerait de celui de Paris. Cela semblait pourtant évident depuis des mois…

Du côté du SPF Justice, qui va devoir gérer le chantier, on risque de se mettre au boulot dès ce week-end. "Il est actuellement prématuré d’estimer l’impact que ces ajustements auront en termes de budget et de calendrier, communique le SPF. Le SPF Justice met tout en œuvre pour trouver une nouvelle solution sur mesure qui perturbe le moins possible le déroulement prévu de la procédure."

Les parties civiles satisfaites aussi

Pour les avocats de la défense, cet arrêt n’était pas accueilli comme une victoire: ce n’était pas l’objectif de leur combat. "Nous sommes satisfaits car nous allons entamer le procès dans la sérénité,"analyse Michel Bouchat, avocat de Salah Abdeslam. "C’est une décision ultra motivée, souligne Gisèle Stuyck, avocate d’Osamma Krayem. Je m’attendais à ce qu’on enlève les vitres mais pas démonter le box."

Même du côté des parties civiles, on approuvait l’arrêt. "Un box unique avec une présence policière est de nature à rassurer les victimes, analyse l’avocate Maryse Alié. On espère que ce dispositif sera de nature à ce que les accusés répondent aux questions."