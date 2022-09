Suède: la faillite complète du parti social-démocrate

La fusillade de trop

Dernier clou sur le cercueil du SAP, quelques jours avant la fin de la campagne, une fusillade (vraisemblablement de nature criminelle et non terroriste) dans un centre commercial de Malmö, avait secoué le pays, faisant un mort et un blessé grave.

Les sociaux-démocrates, Magdalena Andersson en tête, ont bien essayé de rassurer la population, en vain, malgré la promesse de cette dernière soit "une offensive nationale contre les fusillades, les armes et les gangs."

Concernant le contrôle des armes à feu, sa crédibilité était malheureusement bien entamée : en février dernier, la Suède était une nouvelle fois rappelée à l’ordre pour ne pas avoir transposé la directive européenne relative à l’acquisition et à la détention d’armes à feu. Un problème que le SAP n’a visiblement pas pris à bras-le-corps, alors qu’il est au pouvoir depuis 2014.

«Sociétés parallèles»

Plus tôt dans l’année, un autre événement a poussé Madame Andersson à marcher sur les plates-bandes de l’extrême droite. C’était au moment des violentes émeutes du mois d’avril dernier, au cours desquelles une centaine de policiers suédois ont été blessés, notamment dans des quartiers dits populaires. Les émeutiers protestaient contre une figure de l’extrême droite suédo-danoise, Rasmus Paludan, fondateur du parti xénophobe Ligne dure, qui s’est fait connaître en brûlant des corans dans des quartiers à forte coloration musulmane.

Prise de cours par ces violences, qui ont largement dépassé le cadre de la simple protestation, Andersson a pointé les "sociétés parallèles" au sein de la Suède, pointant du doigt une "forte immigration". "La société a été trop faible, les ressources pour la police et les services sociaux ont été trop faibles", a-t-elle ponctué.

Le retour de bâton est sévère pour les sociaux-démocrates. Alors qu’ils avaient déjà perdu toute crédibilité sur le versant sécuritaire de leur politique, le parti des démocrates de Suède (extrême droite), mené par le très lisse Jimmy Åkesson, finissait de polir, à la façon du Rassemblement National en France, son image de formation fréquentable. Un coup d’oeil à son programme le rapproche pourtant plutôt d’un Zemmour, ce dernier prônant une forme de "remigration"ciblant explicitement les… "sociétés parallèles" que seraient devenus les quartiers populaires.

Stratégie perdante

Outre le fait que le pays se trouve au bord du blocage politique (il n’est pas dit que les démocrates de Suède montent au gouvernement), la stratégie des sociaux-démocrates s’est aussi révélée perdante sur le terrain de la réalité chiffrée : ces cinq dernières années, le nombre de fusillades n’a pas augmenté de façon notable, selon les données du portail allemand Statista, qui compile les statistiques issues de nombreuses sources officielles. Toutefois, nuance Statista, "un rapport publié par le conseil national suédois pour la prévention du crime en 2021 a révélé que la Suède était le seul pays européen dans lequel le nombre de fusillades mortelles pour 100 000 habitants a augmenté depuis 2000."