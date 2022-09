Les Belges voudraient que la FIFA indemnise les travailleurs de la coupe du monde au Qatar

Cette idée d’indemnisation est encore plus plébiscitée par les Belges qui regarderont au moins un match (85%), sans doute plus au fait de toutes les polémiques qui ont précédé cette Coupe du monde. Et d’autres nations fans de football sont plus enthousiastes que les Belges: 86% au Mexique, 83% en Espagne, 82% en Argentine, 81% en Suisse et 79% en Finlande sont pour une indemnisation.

Selon Amnesty, les résultats du sondage appuient la campagne #PayUpFIFA, lancée par une coalition d’associations de défense des droits humains dont elle fait partie, pour demander à la FIFA de créer un fonds d’indemnisation des travailleurs d’au moins 440 $

Proposition naïve

Thierry Zintz, professeur émérite à l’UCLouvain (sport et management) trouve cette piste d’un remboursement des travailleurs naïve: "Il y en a une série qui ne sont plus au Qatar, ou qui sont décédé. Se concentrer sur les personnes décédées et leurs ayants droit serait déjà plus réaliste. J’ai beaucoup de respect pour Amnesty, qui joue un rôle très important, mais cette proposition est un peu populiste."

L’Union belge doit-elle s’exprimer?

Le sondage indique que 70% des personnes veulent que l’Union belge de football s’exprime publiquement au sujet des problèmes en matière de droits humains liés à la Coupe du Monde organisée au Qatar.

"Elle s’est exprimée récemment, souligne Thierry Zintz. Et ses partenaires ont décidé d’être discrets, parce que d’un point de vue commercial, ils n’ont pas trop envie d’être associés à la Coupe du Monde au Qatar. Mais par ailleurs, l’Union belge par son équipe nationale participe à la compétition. Il est difficile de dire: “Je veux bien les boules, mais pas le cornet.” Ils peuvent émettre un certain nombre de réserves, mais cela n’empêchera pas la distorsion."

Thierry Zintz souligne que la Kafala, cette législation du travail problématique au Qatar était connue de tous à l’époque où Michel Platini et Sepp Blatter ont fait en sorte que la Coupe du Monde soit attribuée au Qatar. "Ils auraient pu, eux, faire des choix qu’ils n’ont pas faits. Et au moment des enquêtes pour compromission, on a raté une nouvelle occasion. Ici, on est en train de réécrire l’histoire a posteriori: en allouant la Coupe du Monde au Qatar, la FIFA a considéré que les conditions étaient acceptables. Maintenant, c’est compliqué de dire: “On n’y va pas”."