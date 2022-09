Importantes précipitations en Wallonie ce mercredi: risque de rapide montées des eaux pour certaines rivières

Farid répond à votre question météo: arrivée de courants maritimes polaires cette semaine

Il n’y a plus de risque de pré-alerte de crue

Dans un premier temps, le SPW estimait qu’il y avait « une faible probabilité » pour que « ces quantités de précipitations puissent provoquer l’atteinte des seuils de pré-alerte (rivière à plein bord, très léger débordement sans conséquence sur la population et les infrastructures) sur certains cours d’eau des provinces placées en orange par l’IRM, en particulier sur le sud de la province de Luxembourg (Chiers, Vire, Ton, Messancy) mercredi soir. Par contre et si les prévisions météos se confirment, les seuils d’alerte ne devraient pas être atteints nulle part. » Les quantités d’eau devant être moindre (l’annonce parlait de cumul entre 50 et 70 l/m² en 24h), cette phase de pré-alerte ne sera pas atteinte.

Attention aux zones inondées en juillet 2021

Si les seuils ne sont pas atteint, le SPW met cependant en garde: « Des montées rapides d’eau seront localement observées et il convient donc d’être très vigilant à proximité des rivières notamment celles fortement asséchées ces dernières semaines. Une attention particulière est à porter sur les cours d’eau dont le lit a été remanié par les inondations de juillet 2021 et dont les abords peuvent être fragilisés. »

Risque d’orages intenses suivis de ruissellements

La crainte des autorités wallonnes porte principalement sur l’intensité des pluies qui vont se déverser lors des orages: « Les orages très localisés pourraient se produire mercredi avec des quantités importantes qui pourraient entraîner des dégâts des eaux par ruissellement ainsi qu’une saturation du réseau d’égouttage. Vu la sécheresse et malgré les pluies des derniers jours, les sols sont encore par endroit peu perméables et il convient de rester prudent vis-à-vis du risque de ruissellement. Il y a lieu également de rester attentif sur les petits cours d’eau et en tête de bassin où les niveaux pourraient monter très rapidement suite à ces orages. »

Les barrages prêts à jouer les tampons

La période de sécheresse estivale permet en tout cas aux ouvrages d’art d’être prêts à stocker et temporiser les importantes quantités d’eau qui vont se déverser en Wallonie durant les prochaines heures : « Les barrages réservoirs disposent de suffisamment de réserve pour collecter les pluies annoncées. »